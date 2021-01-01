يوفر Microsoft Defender الحماية المحلية والحماية عبر الإنترنت لجميع الأنظمة الأساسية



Microsoft Defender Microsoft Defender

أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق Microsoft Defender لجميع المنصات الرئيسية الأربعة، وهو متوفر كجزء من خدمة Microsoft 365 وتم تصميمه مصمم لتوفير الحماية ضد التهديدات عبر الإنترنت وكذلك التهديدات المحلية.



تم تصميم تطبيق Microsoft Defender الجديد لتوفير حل شامل لاحتياجات الأمان الخاصة بك. في نظامي Windows و macOS، سيعمل Microsoft Defender مع برنامج مكافحة الفيروسات المدمج أو التابع لجهة خارجية مع توفير الحماية أيضًا ضد هجمات الاختراق على الإنترنت.



وعلى نظام Android، يحتوي Microsoft Defender على برنامج مكافحة الفيروسات الخاص به مع فحص البرامج الضارة للتطبيقات المثبتة حاليًا والتطبيقات التي تم تنزيلها حديثًا. كما يوفر حماية للويب مثل تطبيقات سطح المكتب.

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ومع iOS، يتضمن التطبيق حماية الويب فقط، ولكن مثل التطبيقات الأخرى يمكنك رؤية حالة أمان أجهزتك الأخرى حيث تم تثبيت التطبيق.يمكن تنزيل التطبيق مجانًا على جميع الأنظمة الأساسية ولكنه يتطلب اشتراكًا في Microsoft 365.