تطلق Realme هاتف Narzo 50i Prime في حدث يعقد في 22 من يونيو



Narzo 50i Prime Narzo 50i Prime

شاركت Realme إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف Narzo 50i Prime في حدث يعقد في 22 من يونيو.



كانت شركة Realme قد قدمت هواتف Narzo 50 Pro 5G و Narzo 50 5G في السوق الهندي خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من علامة Narzo التجارية.



ولقد كشفت الشركة عن تصميم الهاتف من خلال صور رسمية ظهرت في الإعلان التشويقي، كما كُشِف أيضاً عن السعر الذي ينطلق به هاتف Narzo 50i Prime للأسواق.

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ومن المقرر أن تقدم Realme هذا الإصدار في الأسوق بسعر أقل من 100 دولار، كما يأتي الهاتف باثنان من الإختيارات الألوان هم الأسود والأخضر.كما يوضح الإعلان التشويقي التصميم المسطح لإطارات هاتف Narzo 50i Prime، وأيضاً التصميم المسطح للجهة الخلفية، والذي يضم كاميرة خلفية واحدة مع فلاش LED.بينما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية في نتوء القطرة، مع حواف نحيفة في ثلاثة إتجاهات للشاشة وحجم أكبر للإطار السفلي.من جانب أخر يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 10W، ومن المتوقع أن ينطلق باثنان من النماذج على أن يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت.كما يتميز Narzo 50i Prime بسماكة 8.48مم، ووزن 181 جرام، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.