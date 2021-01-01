يدعم هاتف iQOO 10 Pro الشحن الكامل خلال 12 دقيقة

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صورة الخبر: iQOO 10 Pro
iQOO 10 Pro

تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف iQOO 10 Pro قريباً، ولقد أشارت أحدث التسريبات أن هذا الإصدار يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة على شحن الهاتف بشكل كامل خلال 12 دقيقة.

قدمت شركات OPPO و Realme بأعلى معايير لتقنية الشحن السريع في الأسواق، واليوم تؤكد أحدث التقارير على خطط Vivo لإطلاق معايير أعلى في تقنية الشحن السريع.

وتشير التسريبات إلى أن تقنية الشحن القادمة من Vivo ستأتي بتقنية بقدرة تصل إلى 200W، على أن تقدم هذه التقنية مع iQOO 10 Pro، وهي أعلى من قدرة 9 Pro الذي دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

كما توضح التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن هاتف 10 Pro سيدعم الشحن الكامل خلال 12 دقيقة، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بقدرة بطارية 9 Pro.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن Vivo ستقدم هاتف iQOO 10 Pro في حدث يعقد خلال شهر يوليو، على أن يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

المصدر: بوابه المتميز

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