تؤجل ابل شحن بعض من أجهزة M2 MacBook Pro الجديدة



M2 MacBook Pro M2 MacBook Pro

تستمر تداعيات مشكلة سلاسل توريد ابل في التأثير على الجدول الزمني المقرر لشحن الأجهزة الجديدة، ولقد كشفت أحدث التقارير إمتداد هذا التأثير لجهاز ابل الجديد M2 MacBook Pro.



كانت شركة ابل قد أعلنت عن جهاز M2 MacBook Pro خلال مؤتمر المطوريين، والذي جاء بترقية في المعالج والذاكرة.



ولقد بدأت ابل يوم 17 من شهر يونيو في تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز M2 MacBook الجديد عبر Apple أو Best Buy.

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ويبدأ سعر جهاز M2 MacBook Pro من 1299 دولار، ومع الترقية في الذاكرة والسعة التخزينية يصل سعر الجهاز إلى 2499 دولار.ويعد جهاز MacBook Pro المميز بحجم 13 إنش أول الأجهزة المقدمة من ابل برقاقة M2 الجديدة التي تتميز بعدد 8 من الأنوية في وحدة المعالجة، و10 من الأنوية في كرت الشاشة، بينما يأتي الجهاز بنفس تصميم الإصدار السابق.ويضم جهاز ابل شاشة بحجم 13.3 إنش True Tone، واثنان من منافذ Thunderbolt/USB 4 مع شريط اللمس، بينما يأتي MacBook Air الشهر المقبل بتصميم جديد مع معالج M2، وحجم شاشة 13.6 إنش، وتقنية Liquid Retina، مع إطارات نحيفة، ونظام MagSafe وسعر يبدأ من 1199 دولار.ومن المقرر وفقاً للتقارير الجديدة أن تبدأ ابل في شحن النموذج الرئيسي من جهاز MacBook Pro في 24 من يونيو، بينما يتم تأجيل النماذج المميزة بترقية في الذاكرة والسعة التخزينية إلى شهر أغسطس.