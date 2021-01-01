تكشف تسريبات عن تفاصيل سعة البطارية لهاتف Motorola Razr 3



Motorola Razr 3 Motorola Razr 3

تستعد موتورولا لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Motorola Razr 3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات الهاتف وسعة البطارية في هذا الإصدار.



قدمت موتورولا إصدارها الأول من هواتف Razr القابلة للطي بتصميم صدفي خلال 2019، ومن جديد نترقب إصدار أخر من السلسلة هذا العام.



ويأتي Motorola Razr 3 بترقية لإصدار الشركة السابق Razr 5G، حيث من المقرر أن يضم شاشة خارجية وداخلية بحجم أكبر، كما يضم رقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1.

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كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بترقية في إعدادات الكاميرة، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Razr 3 بمواصفات وتصميم يتوفق بها على إصدار سامسونج القادم Galaxy Z Flip 4.ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station أن الشاشة الداخلية في هاتف موتورولا القادم تتميز بحجم 6.7 إنش، كما يأتي بمعدل تحديث 120Hz، مع كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.بينما يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميجا بيكسل.أيضاً من المتوقع أن يضم Razr 3 بطارية بقدرة 2800 mAh، وهي أقل من السعة المتوقعة لبطارية هاتف Flip 4 الذي يشار إلى أنه يأتي بقدرة بطارية 3700 mAh.