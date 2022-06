تواجه آبل دعوى قضائية بسبب أداء الهواتف القديمة

آبل آبل

قد تضطر شركة آبل APPLE إلى دفع الملايين لمالكي هواتف آيفون IPHONE بعد اتهامهم للشركة بـ "إخناق" الأجهزة، وإبطائها.



يأتي ذلك بعد رفع دعوى قضائية ضخمة ضد شركة آبل APPLE في المملكة المتحدة، نيابة عن ما يصل إلى 25 مليون عميل ومالك لهواتف آيفون IPHONE.



ويأمل أبرز المستهلكين "جاستن جوتمان" في الحصول على حوالي 768 مليون جنيه إسترليني من عملاق التكنولوجيا من خلال محكمة استئناف المنافسة، حيث يرتبط ادعائه بحادث وقع في عام 2017 حول أداة لإدارة الطاقة على طرز آيفون IPHONE القديمة، وقد أصبحت الشركة متهمة بإبطاء أداء أجهزة آيفون IPHONE عبر تحديثات البرامج، وهي عملية تعرف باسم "الإخناق".

قد يعجبك أيضا...

وتقول الدعوى، إن شركة آبل APPLE ضللت المستخدمين بدفعهم لتنزيل تحديثات iOS التي كان من المفترض أن تعمل على تحسين الأداء وليس العكس.ويقول ادعاء جوتمان، إن شركة آبل APPLE فعلت كل هذا لإخفاء حقيقة أن بطاريات آيفون IPHONE لم تكن قادرة على التعامل مع نظام iOS الجديد.أقرأ أيضًا.. تحذير رسمي من آبل بشأن سلامة بطارية هاتف آيفونوفي أواخر عام 2017، اعتذرت شركة آبل Apple بعد أن اشتكى المستخدمون من مشكلات في الأداء، قبل أن تتعهد الشركة باستبدال البطاريات بسعر مخفض بشكل كبير لفترة محدودة، وكذلك تقديم ميزة للسماح للمستخدمين بإيقاف تشغيل أداة إدارة الطاقة.كما اعتذر رئيس شركة آبل، تيم كوك، علنًا عن الحادث، قائلاً: "إن الشركة لم تشرع أبدًا في تضليل أي شخص، ولم تقصر عمداً من عمر منتجاتها".هذا وفي حالة النجاح، يحق لأي شخص اشترى طرازات iPhone 6 و 6 Plus و 6S و 6S Plus و SE و 7 و 7 Plus و 8 و 8 Plus و X الحصول على تعويض، لكن ليس من الواضح مقدار ما يمكن أن يحصل عليه كل شخص في هذه المرحلة.وقال جوتمان: "بدلاً من القيام بالأشياء القانونية من قبل عملائها، وتقديم بديل مجاني، أو خدمة إصلاح أو تعويض، قامت شركة آبل Apple بدلاً من ذلك بتضليل الأشخاص من خلال إخفاء أداة في تحديثات البرامج التي أدت إلى إبطاء أجهزتهم بنسبة تصل إلى 58?".وأضاف: "إنني أقوم بإطلاق هذه القضية حتى يحصل ملايين مستخدمي آيفون iPhone في جميع أنحاء المملكة المتحدة على تعويض عن الضرر الذي لحق بأفعال شركة آبل APPLE".وتابع: "إذا نجحت هذه الحالة، آمل أن تعيد الشركات المهيمنة تقييم نماذج أعمالها، وأن تمتنع عن هذا النوع من السلوك."