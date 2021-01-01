تنقذ مايكروسوفت أنظمة ويندوز من ثغرات برمجية خطيرة

أعلنت مايكروسوفت أن التحديث الأمني الذي أطلقته مؤخرا لأنظمة ويندوز يحمي مستخدمي هذه الأنظمة من ثغرات برمجية كانت تهدد أمن بيانات حواسبهم.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن تحديث شهر يونيو الأخير عالج العديد من المشكلات في عمل أنظمة ويندوز، والأهم من ذلك أنه حمل معه تصحيحا لثغرة (CVE-2022-30190) المعروفة بـ Follina، والتي استغلّت لاختراق الحواسب.
وتكمن خطورة ثغرة Follina تبعا للخبراء بأن الهاكرز يمكنهم استغلالها للوصول إلى أنظمة تشغيل الحواسب والتحكم بها عن بعد، كما يمكن استغلال هذه الثغرة للوصول إلى بيانات تلك الأجهزة وتعديلها أو حذفها.
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