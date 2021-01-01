الشيوخ الأمريكي يطالب بتوحيد شواحن الهواتف الذكية

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بتوحيد شواحن الهواتف الذكية

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة سن تشريعات على شركات الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية ومن بينها شركة آبل لإصدار شاحن موحد بمعايير وطنية، الأمر الذي سيجبر شركة آبل على تغيير شواحنها.

وبحسب موقع Android Police فإن أعضاء الشيوخ الأمريكي طلبوا من وزيرة التجارة، جينا ريدموند، على دفع الوزارة نحو معالجة "فوضى الشواحن" وتوحيد الشواحن على جميع الشركات أسوة بخطة الإتحاد الأوروبي.

ولم يذكر المشرعون الأمريكيون في طلبهم نوع الشاحن الموحد الذين يريدون فرضه على جميع الشركات، ولكن توحي التقارير بأنه سيكون شاحن نوع USB-C الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي توحيده وفرضه على شركة آبل لتغير من شاحنها من نوع lightning.

ويطالب الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي شركة آبل بضرورة الإسراع إلى التحول لنوع موحد من الشواحن لجميع الأجهزة الخاصة بها أسوة بالشركات الأخرى، ليكون الهاتف بمنفذ من نوع USB-C والاستغناء عن شواحنها من نوع Lightning .

المصدر: السلطة

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