بالفيديو : من الأسرع.. أودي RS5 أم BMW M240i؟



من الأسرع.. أودي RS5 أم BMW M240i من الأسرع.. أودي RS5 أم BMW M240i

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو أطلقه موقع Carwow الإنجليزي تضمن سباق وتحدي بين سيارتين قويتين من ألمانيا، الأولى كانت أودي RS5، والثانية BMW M240i، حيث أراد الموقع معرفة من السيارة الأسرع والأقوى بوضعهما في سباق سحب.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن نتيحة هذا السباق ومميزات الموديلين السابق ذكرهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: