بالفيديو : من الأسرع.. أودي RS5 أم BMW M240i؟

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو أطلقه موقع Carwow الإنجليزي تضمن سباق وتحدي بين سيارتين قويتين من ألمانيا، الأولى كانت أودي RS5، والثانية BMW M240i، حيث أراد الموقع معرفة من السيارة الأسرع والأقوى بوضعهما في سباق سحب.
جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن نتيحة هذا السباق ومميزات الموديلين السابق ذكرهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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