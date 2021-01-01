بالفيديو فيراري SF90 سترادال تُنافس تيسلا موديل X بلايد في سباق تسارع مثير



فيراري SF90 فيراري SF90

تعتبر فيراري SF90 سترادال أسرع سيارة إنتاجية للصانع الإيطالي حالياً، وتلعب المحركات الكهربائية دوراً مهماً في ذلك، لكن السؤال الذي يجيب عنه فيديو اليوم هو هل يُمكنها التفوق على تيسلا موديل X بلايد والتي أحرجت العديد من السيارات الخارقة في سباقات التسارع في الفترة الأخيرة.



مواصفات وتفاصيل السباق بين فيراري SF90 سترادال وتيسلا موديل X

تحتوي سيارة فيراري على مجموعة توليد قوة معقدة تتكون من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة 769 حصان بمساعدة ثلاثة محركات كهربائية بإجمالي قوة تبلغ 217 حصان، ويُوجد اثنين من المحركات على المحور الأمامي لتوفير نظام دفع على جميع العجلات، بينما يتم تثبيت المحرك الثالث بين المحرك التقليدي وناقل الحركة مزدوج القابض بثمانية سرعات على المحور الخلفي.



في المجموعة، تحصل فيراري على قوة 986 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في أقل من ثانيتين بقليل، وتتسارع من 0 إلى 200 كلم/سا في 6.7 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 340 كلم/سا، لتكون بذلك أسرع سيارة فيراري تسير على مسار الاختبار الخاص بالصانع مع زمن قدره دقيقة و19 ثانية.

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ومن الناحية النظرية، تبدو فرص فيراري في مواجهة تيسلا موديل X بلايد جيدة، حيث أن الكروس أوفر عالية الأداء أثقل من سيارة السيدان موديل S التي تشاركها في مجموعة توليد القوة البالغة 1,020 حصان، حيث تزن موديل X حوالي 635 كيلوجرام أكثر من سيارة فيراري، لكنها تمتلك عزم الدوران الفوري تحت تصرفها.وفي الختام، بالتأكيد هذه السيارات مختلفة جداً، ولكنها سريعة جداً في خوضها لثلاثة سباقات تسارع للعثور على فائز أوحد، ويُمكنك مشاهدة الفيديو بالأسفل لمعرفة أي من السيارتين تمكنت من تحقيق الانتصار.