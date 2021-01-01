تُجهز بورشه 911 توربو S لمحاولة تحقيق رقم قياسي في بيكس بايك

سيشمل السباق رقم 100 من صعود تل بيكس بايك الأسطوري سيارة بورشه 911 توربو S خاصة جداً والتي ستحاول تحطيم الأرقام القياسية، وتتميز السيارة بخفة وزنها مقارنة بالقياسية لمحاولة التفوق على حاملة الرقم القياسي الحالية بنتلي كونتيننتال جي تي.
وفقاً لشركة بورشه، فقد تبلورت خطة متابعة إنتاج سيارة السباق خلال حفل عشاء لأصحاب سيارات بورشه المتحمسين، وتحولت المحادثة سريعاً للسيارة التي ستشارك في النسخة المائة من سباق بايكس بايك، ولم يمض وقت طويل قبل أن يتم وضع خطة لمحاولة تحقيق رقم قياسي جيد.
يخطط الفريق لأن تصبح بورشه 911 توربو S أخف وزناً للتغلب على زمن بنتلي كونتيننتال جي تي البالغ 10 دقائق و18.488 ثانية، وإذا نجحوا في ذلك فسيُعيد ذلك الرقم القياسي إلى بورشه حيث كانت 911 توربو S حاملة له في 2014.
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