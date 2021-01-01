تُجهز بورشه 911 توربو S لمحاولة تحقيق رقم قياسي في بيكس بايك



بورشه 911 بورشه 911

سيشمل السباق رقم 100 من صعود تل بيكس بايك الأسطوري سيارة بورشه 911 توربو S خاصة جداً والتي ستحاول تحطيم الأرقام القياسية، وتتميز السيارة بخفة وزنها مقارنة بالقياسية لمحاولة التفوق على حاملة الرقم القياسي الحالية بنتلي كونتيننتال جي تي.



وفقاً لشركة بورشه، فقد تبلورت خطة متابعة إنتاج سيارة السباق خلال حفل عشاء لأصحاب سيارات بورشه المتحمسين، وتحولت المحادثة سريعاً للسيارة التي ستشارك في النسخة المائة من سباق بايكس بايك، ولم يمض وقت طويل قبل أن يتم وضع خطة لمحاولة تحقيق رقم قياسي جيد.



يخطط الفريق لأن تصبح بورشه 911 توربو S أخف وزناً للتغلب على زمن بنتلي كونتيننتال جي تي البالغ 10 دقائق و18.488 ثانية، وإذا نجحوا في ذلك فسيُعيد ذلك الرقم القياسي إلى بورشه حيث كانت 911 توربو S حاملة له في 2014.

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تعتبر 911 توربو إس من الجيل 992 هي السيارة المثالية للقيام بذلك، حيث تأتي القوة من محرك بستة أسطوانات مستقيمة سعة 3.7 لتر مزدوج التوربو بقوة 640 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويأتي المحرك بشاححن توربو والذي سيساعد المحرك على التنفس في الارتفاعات العالية.تتميز السيارة التي سيتم استخدامها بحزمة بورشه خفيفة الوزن، والتي تتألف من عزل الصوت المنخفض والزجاج الرقيق وحذف المقعد الخلفي ونظام التعليق الرياضي PASM الذي يخفضها بـ 10 مم، ومقاعد رياضية ثابتة، لتفقد السيارة 36 كجم من وزنها.وفي الختام، هل يُمكن لسيارة بورشه 911 توربو إس من الجيل 992 والتي تتمتع بوزن منخفض أن تسجل رقم قياسي جديد للسيارات الإنتاجية في بايكس بيك، ونتطلع لاكتشاف ذلك في وقت لاحق من هذا الشهر.