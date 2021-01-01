تؤكد فيراري أن بوروسانجوي ستحصل على المحرك V12 الجديد



فيراري فيراري

كشفت فيراري هذا الأسبوع عن محرك V12 جديد لطراز "يغير قواعد اللعبة" حسب وصفها، ولم تقل بشكل صريح أن السيارة ستكون بوروسانجوي، لكن الشركة لم تكن غامضة بشكل كامل أيضاً بشأن الطراز، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، بينيديتو فيجنا، أن بوروسانجوي الجديدة ستحصل على محرك V12 القوي.



وفقاً لـ فيجنا، فقد اختبرت الشركة العديد من المحركات، لكنها استقرت على محرك V12 للكروس أوفر، حيث قال أن بوروسانجوي بحاجة إلى هذا المحرك، واصفاً إياه بالخيار الصحيح، وفي حين أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل حول الطراز الجديد، إلا أن تصريحات رئيسها الأخيرة كشفت عن المحرك الأقوى التي ستتوفر به السيارة.



يُذكر أن الشائعات السابقة أشارت إلى أن السيارة ستنطلق بمحرك V6 هجين بالقابس ومحرك V8 محتمل، ولكن الأخير يبدو أقل احتمالاً، ويُمكن أن تتوفر السيارة بتشكيلة محركات متنوعة، لكن فيجنا لم يؤكد أو ينفي أي شيء يتعلق بخيارات المحرك الأخرى التي ستنطلق بها بوروسانجوي.

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لم يكشف الرئيس التنفيذي أيضاً عن موعد التدشين أو بدء الإنتاج أو السعر، لكنه قال أن الشركة تضع في اعتبارها حاجتها إلى الحفاظ على التفرد، مما يترك مجالاً صغيراً للشك في أن فيراري ستُنتج السيارة بكميات صغيرة، في حين سيوفر محرك V12 الكثير من القوة، ويُمكن أن يؤدي تقديم تشكيلة المحركات إلى تقليل حصرية الطراز.يُذكر أن بوروسانجوي هي سيارة ثورية للصانع الإيطالي، حيث ستتنافس مع سيارات الكروس أوفر الفاخرة الأخرى عالية القوة التي أطلقتها شركات صناعة السيارات الفاخرة الأخرى في السنوات القليلة الماضية مثل لامبورجيني أوروس وبنتلي بنتايجا، وكلتا السيارتين حققتا نجاحاً كبيراً، حيث أصبحت شعبية سيارات الكروس أوفر في تزايد مستمر في السنوات الأخيرة.وفي الختام، لم تُعلن فيراري عن تاريخ تدشين بوروسانجوي، لكننا سنرى السيارة في وقت ما هذا الصيف، على أن يبدأ إنتاجها قبل نهاية العام، وستبدأ عمليات التسليم في 2023، ويُتوقع أن تصبح السيارة الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية إذا وفرت عدداً كافي منها في الأسواق.