تؤكد فيراري أن بوروسانجوي ستحصل على المحرك V12 الجديد

كشفت فيراري هذا الأسبوع عن محرك V12 جديد لطراز "يغير قواعد اللعبة" حسب وصفها، ولم تقل بشكل صريح أن السيارة ستكون بوروسانجوي، لكن الشركة لم تكن غامضة بشكل كامل أيضاً بشأن الطراز، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، بينيديتو فيجنا، أن بوروسانجوي الجديدة ستحصل على محرك V12 القوي.
وفقاً لـ فيجنا، فقد اختبرت الشركة العديد من المحركات، لكنها استقرت على محرك V12 للكروس أوفر، حيث قال أن بوروسانجوي بحاجة إلى هذا المحرك، واصفاً إياه بالخيار الصحيح، وفي حين أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل حول الطراز الجديد، إلا أن تصريحات رئيسها الأخيرة كشفت عن المحرك الأقوى التي ستتوفر به السيارة.
يُذكر أن الشائعات السابقة أشارت إلى أن السيارة ستنطلق بمحرك V6 هجين بالقابس ومحرك V8 محتمل، ولكن الأخير يبدو أقل احتمالاً، ويُمكن أن تتوفر السيارة بتشكيلة محركات متنوعة، لكن فيجنا لم يؤكد أو ينفي أي شيء يتعلق بخيارات المحرك الأخرى التي ستنطلق بها بوروسانجوي.
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