سعر الذهب اليوم الأحد 19 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرار، متأثرا بالثبات على أخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية عند مستوى 1842 دولارا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24،ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 670 جنيها

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 860 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1003جنيهات.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1146جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5015 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10030 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20060 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8074 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةانخفض سعر الذهب في نهاية التعاملات الأسبوعية أول مساء أمس بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وسجلت الأسعار أكبر انخفاض أسبوعي طوال شهر.