سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 19-6-2022



اسعار العملات اسعار العملات

يتابع الكثيرين مع بداية اليوم الأحد أسعار العملات بشكل عام، وسعر اليورو مقابل الجنيه بشكل خاص، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.



وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية، وبالأخص في مجال أيسعار العملات، نعرض سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 19 يونيو في عدد من البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة في السطور التالية:



سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 19.84 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، بالموقع الرسمي للبنك.

قد يعجبك أيضا...

سعر اليورو في البنك المركزيوسجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، في البنك المركزي نحو 19.42 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.سعر اليورو في بنك الإسكندريةسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.سعر اليورو في بنك مصركما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.50 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.سعر اليورو في المصرف المتحدوبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.97 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء.سعر اليورو في بنك قناة السويسووصل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، نحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجاري الدوليكما وصل سعر اليورو في البنك التجاري المصري نحو 19.73 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةكما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.