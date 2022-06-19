سكان مصر اليوم 18 يونيو 103 مليون و472 ألف نسمة

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سجلت الساعة السكانية المثبتة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر السبت الموافق 18 يونيو 2022 والذي بلغ 103 مليون و472 ألف



وكان عدد سكان مصر قد سجل يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، 103 ملايين و468 ألفاً و270 نسمة. وبذلك قد زاد عدد السكان 3735 نسمة خلال يومين



المحافظات الحدودية

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أشارت الساعة السكانية الموجودة اعلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان محافظة الوادي الجديد 262 ألف و512 نسمة تليها البحر الأحمر بعدد 396 ألف و428 نسمة وفي المركز الثالث جاءت مرسي مطروح بعدد سكان 528 ألف و137 نسمةسكان القاهرة الكبرىمن جهة أخرى ذكرت الساعة أن عدد سكان القاهرة سجل اليوم عشره ملايين و125الف و889 نسمة تلتها محافظة الجيزة بعدد سكان تسعة ملايين و363 ألف و897 نسمة في حين سجلت محافظة القليوبية عدد سكان ستة ملايين و48 ألف و541 نسمة وبذلك يكون عدد سكان القاهرة الكبري (القاهرة –الجيزة –القليوبية ) قد سجل 25 مليون و538الف و327 نسمة .عدد الأسرأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأسر المصرية بلغ وفقا لتقديرات السكان في مصر 25.5 مليون أسرة، ويقيم 55.3% من إجمالي عدد الأسر في الريف (بواقع 14.1 مليون أسرة)، بينما يقيم 44.7% من إجمالي عدد الأسر في الحضر (بواقع 11.4 مليون أسرة).الكثافة السكانيةومن الجدير بالذكر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الكثافة السكانية في مصر تصل إلى 1394 نسمة لكل كيلو متر مربع، وتزداد هذه الكثافة كثيرًا في المحافظات الكبرى فتبلغ في القاهرة 50 ألف و259 نسمة لكل كيلو متر مربع، وتبلغ في الإسكندرية حوالي 3 آلاف و91 نسمة لكل كيلو متر مربع.