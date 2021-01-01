البطاطا المصرية تغزو أسواق لندن?..في أواخر الستينيات..



البطاطا المصرية البطاطا المصرية

تعاقدت شركة إنجليزية تُسمى «بوزنبكس» عام 1968 على استيراد 1750 طنطا من البطاطا لتغزو بها أسواق لندن.



وقالت الشركة أن البطاطا المصرية أحلى وأحسن بكثير من البطاطا التي تستوردها الشركة من إنجلترا من جزر جامايكا، وذلك بحسب ما تم نشره في مجلة آخر ساعة في عددها الصادر بتاريخ 6 نوفمبر عام 1968.



ووافقت الشركة على أن تدفع 60 جنيهًا ثمنًا للطن الواحد من البطاطا المصرية، وهو سعر يزيد كثيرًا عن أسعار البطاطا التي تستوردها الشركة من جزر جامايكا.

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والبطاطا الحلوة هي نبات من ذوات الفلقتين ولها فوائد كثيرة منها أنها تقي من النوبات القلبية والأنواع الأخرى من الأمراض التنفسية، كما تساعد على درء فيروسات البرد والأنفلونزا، وهي غنية بفيتامين D وهو فيتامين مكمل لنظام المناعة والصحة العامة في الجسم، وغيرها من الفيتامينات والفوائد الأخرى.