البطاطا المصرية تغزو أسواق لندن?..في أواخر الستينيات..

تعاقدت شركة إنجليزية تُسمى «بوزنبكس» عام 1968 على استيراد 1750 طنطا من البطاطا لتغزو بها أسواق لندن.
وقالت الشركة أن البطاطا المصرية أحلى وأحسن بكثير من البطاطا التي تستوردها الشركة من إنجلترا من جزر جامايكا، وذلك بحسب ما تم نشره في مجلة آخر ساعة في عددها الصادر بتاريخ 6 نوفمبر عام 1968.
ووافقت الشركة على أن تدفع 60 جنيهًا ثمنًا للطن الواحد من البطاطا المصرية، وهو سعر يزيد كثيرًا عن أسعار البطاطا التي تستوردها الشركة من جزر جامايكا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!