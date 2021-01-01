الصيف داخل بمنخفض موسمي.. سر ارتفاع درجات الحرارة طوال أيام الأسبوع..



درجات الحرارة درجات الحرارة

معاناة كبيرة يواجهها البعض بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الماضية، دون إدراك أن موعد قدوم الصيف لم يأتِ حتى الآن؛ إذ ينطلق الموعد الرسمي لبداية الفصل الحار منتصف الأسبوع الجاري.



وتمر العديد من محافظات مصر بموجة من الطقس الحار طوال أيام الأسبوع، خاصة على محافظات الصعيد، لذلك نرصد لكم خلال التقرير التالي، سر ارتفاع درجات الحرارة التي تكسر حاجز 42 درجة، وبالرغم من ذلك أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة في معدلها الطبيعي خلال هذا التوقيت الذي يشهد قدوم فصل الصيف.



ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تسود أجواء حارة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة، ولكنها في المعدل الطبيعي خلال هذا الوقت من السنة ولا توجد زيادة في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أسبوع مقبل.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت: «تبقى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري ما بين 34:35 درجة وعلى جنوب الصعيد ما بين 40:41 درجة»، بينما تصل أعلى معدل لها يوم الاثنين المقبل على جنوب الصعيد بدرجات حرارة تصل إلى 43 درجة.https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/original_lower_quality/18297087571655581250.jpgسر ارتفاع درجات الحرارة طوال أيام الأسبوعويعود السر وراء ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، إلى قدوم فصل الصيف يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 يونيو الحالي، ويستمر لمدة 3 أشهر، إذ تشهد البلاد مرور منخفض موسمي.وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فصل الصيف يعد أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.وأشارت «الأرصاد» إلى أن فصل الصيف يتخلله أحيانا، امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان.