

علاج تجاعيد تحت العين علاج تجاعيد تحت العين

تظهر التجاعيد أسفل العين مع التقدم في العمر، ولأسباب مختلفة منها عدم الحصول على قسط كاف من النوم، والشعور الدائم بالتوتر، وغيرها من الأسباب المختلفة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد تحت العين، من خلال اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "بولد سكاي" الهندي.



وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد تحت العين

وصفة حليب بودرة لعلاج تجاعيد تحت العين

يحتوى الحليب على نسبة عالية من حمض اللاكتيك وأحماض ألفا هيدروكسي التي تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة، من خلال تحضير نسبة متساوية من حليب مجفف والعسل أو ماء الورد، مع خلط المكونات لعمل عجينة ووضعها حول العينين، وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسلهما بالماء، مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.



وصفة الحلبة لعلاج تجاعيد تحت العين

تعتبر الحلبة من أقدم طرق العلاجات الطبيعية للبشرة، حيث تساعد في التخلص من التجاعيد والهالات السوداء تحت العين، من خلال تحضير أوراق الحلبة الطازجة، وهرسها مع القليل من الماء لعمل معجون ناعم، ووضعه حول العينين وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسلهما بالماء وتجفيفهما بمنشفة ناعمة، ويمكن تجربة الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

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وصفة الموز لعلاج تجاعيد تحت العينيساعد الموز في التخلص من تجاعيد تحت العين كما يرطب البشرة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات أ ، ج ، هـ، ولهذا ينصح بهرس ثمرة موز وتحويلها لعجينة ناعمة، ووضعها حول العين، مع الفرك بلطف، وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل العينين بالماء البارد مع تكرار الوصفة بشكل يومى.وصفة الأفوكادو لعلاج تجاعيد تحت العينيحتوى الأفوكادو على نسبة عالية من فيتامينات A و E لذلك يساعد على ترطيب البشرة وتعزيز صحة الجلد، ويعالج تجاعيد العينين، من خلال تحضير حبة أفوكادو طازجة، ثم هرسها وتحويلها لعجينة ووضعها حول العينين، وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل العينين بالماء البارد، مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين فى الأسبوع.وصفة زيت الخروع لعلاج تجاعيد تحت العينيساعد زيت الخروع في تحسين مرونة الجلد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين، والتخلص من التجاعيد، ويعمل على ترطيب البشرة، من خلال تحضير زيت الخروع وكرات القطن، ثم وضع كرة قطنية في الزيت ووضعها حول العين، مع التدليك بلطف، وتركه بين عشية وضحاها، ثم غسل العين بالماء مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.