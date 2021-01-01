تظهر التجاعيد أسفل العين مع التقدم في العمر، ولأسباب مختلفة منها عدم الحصول على قسط كاف من النوم، والشعور الدائم بالتوتر، وغيرها من الأسباب المختلفة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد تحت العين، من خلال اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "بولد سكاي" الهندي.
وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد تحت العين
وصفة حليب بودرة لعلاج تجاعيد تحت العين
يحتوى الحليب على نسبة عالية من حمض اللاكتيك وأحماض ألفا هيدروكسي التي تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة، من خلال تحضير نسبة متساوية من حليب مجفف والعسل أو ماء الورد، مع خلط المكونات لعمل عجينة ووضعها حول العينين، وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسلهما بالماء، مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.
وصفة الحلبة لعلاج تجاعيد تحت العين
تعتبر الحلبة من أقدم طرق العلاجات الطبيعية للبشرة، حيث تساعد في التخلص من التجاعيد والهالات السوداء تحت العين، من خلال تحضير أوراق الحلبة الطازجة، وهرسها مع القليل من الماء لعمل معجون ناعم، ووضعه حول العينين وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسلهما بالماء وتجفيفهما بمنشفة ناعمة، ويمكن تجربة الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
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