معزة تدخل موسوعة جينيس بأطول أذنين في العالم

في حدث فريد من نوعه، ولدت ماعز صغيةر بأذنين طويلتين تدعى سيمبا، وتعيش في كراتشي بباكستان برفقه مالكها محمد حسن ناريجو.
ولدت صغيرة الماعز "سيمبا" في باكستان بأذنين يبلغ طولهما 48 سم، بما يؤهّلها لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول أذنين في العالم، وذلك بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وتنتمي الماعز التي أطلق عليها مالكها اسم "سيمبا" والتي يبلغ عمرها بضعة أسابيع فقط إلى سلالة نوبي، وهي سلالة معروفة بآذانها الطويلة.
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