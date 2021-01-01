معزة تدخل موسوعة جينيس بأطول أذنين في العالم



معزة تدخل موسوعة جينيس معزة تدخل موسوعة جينيس

في حدث فريد من نوعه، ولدت ماعز صغيةر بأذنين طويلتين تدعى سيمبا، وتعيش في كراتشي بباكستان برفقه مالكها محمد حسن ناريجو.



ولدت صغيرة الماعز "سيمبا" في باكستان بأذنين يبلغ طولهما 48 سم، بما يؤهّلها لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول أذنين في العالم، وذلك بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وتنتمي الماعز التي أطلق عليها مالكها اسم "سيمبا" والتي يبلغ عمرها بضعة أسابيع فقط إلى سلالة نوبي، وهي سلالة معروفة بآذانها الطويلة.

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ربما تكون آذان سيمبا الطويلة نتيجة لطفرة جينية أو اضطراب وراثي، لكن يبدو أنه يسير على ما يرام.- أكثر من 200 لوحة فنية لأطفال العالم في افتتاح مهرجان لتبادل الثقافةتؤدي آذان الماعز غرضًا مهمًا للغاية لأنها تساعد في إبقائها باردة في درجات الحرارة المرتفعة.تختلف درجات الحرارة في باكستان بسبب اختلاف التضاريس ، ولكن في الصيف يمكن أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية.ولا يوجد في الوقت الحالي ماعز يحمل رقما قياسيا في موسوعة "جينيس" لأطول أذنين، ولكنّ هناك كلابا تحمل الرقم القياسي.