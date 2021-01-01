منذ بدء الحرب الروسية .. زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال



زيلينسكي زيلينسكي



كشف مجلس الأمن الأوكراني، اليوم، السبت، عن تعرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي لـ 5 محاولات اغتيال منذ بداية الحرب الروسية على بلاده، وفقًا لـ"العربية".



وفي مارس الماضي، ذكرت تقارير إخبارية أن زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب الروسية.



وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الكرملين أرسل مجموعة من مرتزقة "فاجنر" وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات باتت بالفشل وجرى إحباطها من طرف العناصر المناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

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وكان زيلينسكي الذي نادرًا ما يتنقل خارج العاصمة كييف منذ بدء الغزو الروسي، أجرى اليوم السبت، زيارة لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا.وتعد هذه المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.ووفقا لمكتب الرئاسة الأوكرانية، تفقد زيلينسكي الدمار في ميكولايف جراء المعارك، كما كرم عددا من القادة العسكريين في ميكولايف.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشاد بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي، بعد أن أيدت دول التكتل من بروكسل، وضع أوكرانيا على قائمة مرشحي العضوية الأبرز