7 مشروبات صيفية حارقة للدهون



مشروبات صيفية حارقة للدهون مشروبات صيفية حارقة للدهون



يمكن استغلال فصل الصيف لاستهلاك مشروبات صيفية حارقة للدهون، وخسارة الوزن بفاعلية، وقد تحتاج لإستغلال الخضروات والفواكه بدون إضافة السكر لها للحصول على الهدف المطلوب من هذه المشروبات.







ويمكن الاعتماد في استهلاك مشروبات صيفية حارقة للدهون، والتي تحتوي على الكثير من المياة والألياف، او تساعد في سد الشهية لفترات طويلة، ولا تحتوي على السكريات، ومن أبرز هذه المشروبات ما يلي :

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- الماء:يُعدّ الماء من المكوّنات الأساسيّة لحرق السعرات الحراريّة، ويحتاج البالغون إلى شرب ما يعادل 8 أكواب أو أكثر من الماء؛ للتقليل من فرصة الإصابة بالجفاف، فقد يؤدي الجفاف ولو بشكلٍ بسيط إلى إبطاء معدلات الأيض وحرق السعرات الحرارية .- عصير الخضار :ويساعد شرب عصير الخضار على التقليل من الوزن، وذلك في حال إضافته إلى نظامٍ غذائيٍّ منخفض السعرات الحراريّة، كما أنّ شربعصير الخضراوات يزيد كميّة الخضروات المستهلكة من النظام الغذائيّ، ويقلل كميّة الكربوهيدرات المتناولة؛ ممّا قد يكون مفيداً لخسارة الوزن .- البطيخ :ويحتوي على 91.45? من الماء، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تبريد الجسم، وبالمثل ، فإن البطيخ فعال أيضًا في الحفاظ على رطوبته، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من المياه والتي تمد الإحساس بالشبع لفترات طويلة .- الشاي الأخضر:ويحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، بالإضافة إلى مركب يسمى الكاتيشين ويعتقد أن لهذه المركبات خصائص تساعد على تعزيز عملية الأيض.- القهوة:وتحتوي القهوة على الكافيين، الذي يساعد بدوره على تحفيز وزيادة عملية الأيض.- الزنجبيل:يُعتقد أنّ إضافة الزنجبيل إلى الوجبات قد تساعد على تعزيز عملية الأيض، والتحكم في الشهية.- الشاي الأسود:ويحتوي الشاي الأسود على المكونات نفسها الموجودة في الشاي الأخضر والتي تساعد على خسارة الوزن، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مركبات متعدد الفينول، وهي مركباتٌ تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة، والتي تساعد على التقليل من وزن الجسم.