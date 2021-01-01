نصائح مهمة لتجنب الحرائق في المنازل والسيارات مع ارتفاع درجات الحرارة



لتجنب الحرائق في المنازل والسيارات لتجنب الحرائق في المنازل والسيارات

قد يزداد حدوث الحرائق مع ارتفاع درجة الحرارة العالية خلال فصل الصيف، ومن أكثر الأماكن التي يحدث فيها الحرائق المنازل والسيارات. لذا يمكن إتباع بعض النصائح البسيطة لتجنب حدوث الحرائق في فصل الصيف.







وأكد موقع بولد سكاي الهندي، أنه يمكن بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 40 و45 درجة يجب اتباع بعض التوصيات لتجنب حدوث الحرائق في المنزل والسيارات .

لتجنب الحرائق في السيارات يجب مراعاة إتباع ما يلي :



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