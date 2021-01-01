هاني الناظر يقدم نصائح لـ تجهيز حقيبة الحج

آخر الأخبارالأسرة والطفل › هاني الناظر يقدم نصائح لـ تجهيز حقيبة الحج

صورة الخبر: حقيبة الحج
حقيبة الحج


قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بمناسبة قرب موسم الحج اقترح علي السيدات والسادة الحجاج قبل السفر تجهيز شنطة صغيرة للاحتفاظ بها معهم طوال فترة الحج حيث تحتوي علي مجموعة من الإسعافات الأولية التي لابد من تواجدها خلال رحلة الحج.

كشف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الأشياء التي لابد من تواجدها في حقيبة الحج، كان أبرزها:

1- كريم مضاد للالتهاب والحروق لاستخدامه عند التعرض لحروق شمس او اي التهابات عارضة .

2-كريم مضاد للتسلخات بين الثنايا لاستخدامه عند حدوث التهابات بين الفخذين او اصابع القدم .

3- كريم مضاد حيوي لاستخدامه عند التعرض لجروح منعا لتلوث الجرح.

4-كريم واقي من الشمس معامل 50+ وخالي من العطور ويستخدم عند التعرض لاشعة الشمس.

5-صابونة جلسرين خالية من العطور لاستخدامها في الاستحمام.
ونصح هاني الناظر، بضرورة و أهمية شمسية اليد لاستخدامها دائما اثناء السير نهاراً.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هاني الناظر يقدم نصائح لـ تجهيز حقيبة الحج

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34968

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager