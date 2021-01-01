هاني الناظر يقدم نصائح لـ تجهيز حقيبة الحج

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بمناسبة قرب موسم الحج اقترح علي السيدات والسادة الحجاج قبل السفر تجهيز شنطة صغيرة للاحتفاظ بها معهم طوال فترة الحج حيث تحتوي علي مجموعة من الإسعافات الأولية التي لابد من تواجدها خلال رحلة الحج.
كشف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز الأشياء التي لابد من تواجدها في حقيبة الحج، كان أبرزها:
1- كريم مضاد للالتهاب والحروق لاستخدامه عند التعرض لحروق شمس او اي التهابات عارضة .
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