نصائح ضرورية .. حماية الأطفال من حر الصيف



حماية الأطفال من حر الصيف حماية الأطفال من حر الصيف



عادةً ما يؤدي اللعب وممارسة الرياضة في الخارج إلى تعزيز صحة الاطفال الجسدية والعقلية من نواحٍ عديدة. ومع ذلك ، فإن مؤشر الحرارة عند 90 درجة فهرنهايت أو أعلى ، كما هو محدد من قبل خدمة الطقس الوطنية يشكل مخاطر صحية كبيرة على الأطفال خلال فصل الصيف.



يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والحرارة الشديدة في إصابة الأطفال ببعض المشاكل الصحية مثل الجفاف والإنهاك الحراري وتشنجات الحرارة وضربة الشمس ، وهي حالة طبية طارئة، يمكن أن تساهم الحرارة العالية أيضًا في التهيج لكل من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، وفقا لما نشره موقع healthychildren.



لحماية طفلك من الحرارة قدر الإمكان ، راقب الأعراض واتصل بطبيب الأطفال إذا لاحظت أي تطور.

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-عندما يكون الجو حارًا جدًا ، فإن الذهاب إلى المسبح أو الشاطئ لفترة قصيرة أو البقاء في الداخل للعمل في الحرف اليدوية أو القراءة أو ممارسة ألعاب الطاولة هو الأفضل، خطط مسبقًا إذا كنت تعلم أنه سيكون هناك عدة أيام من الحرارة المرتفعة على التوالي، حاول التفكير في طرق إبداعية لجعل الأطفال يغيرون أنشطتهم ، اقترح عليهم بعض تمارين اليوجا السهلة أو لعب الغميضة في الأماكن المغلقة أو اختلق تحديات جسدية ممتعة ليست مرهقة للغاية.-إذا كان منزلك لا يحتوي على تكييف ، فابحث عن مبنى قريب به، يمكن أن تكون المكتبات ومراكز التسوق أماكن رائعة للاسترخاء البارد بعيدًا عن الحرارة، إذا كنت تعيش في مكان يتكرر فيه انقطاع التيار الكهربائي أو لا يعمل مكيف الهواء باستمرار ، فحدد مكانًا آمنًا لعائلتك لتذهب إليه في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للغاية.-أثناء تواجدك في المنزل ، أغلق ستائر النوافذ والستائر، تميل الطوابق السفلية إلى أن تكون أكثر برودة، قد تكون المراوح مفيدة في التبريد إذا لم يكن لديك أي مكيف للهواء.-إذا كنت تستخدم مروحة ، فاحتفظ بها على مسافة آمنة منك وعن أطفالك لتجنب مخاطر السلامة (مثل انضغاط الأصابع أو توصيل المراوح بالماء).نصائح للتغلب على الحرارةإذا كنت ستخرج ، فهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتغلب على الحرارة وحماية طفلك من الأمراض والمخاطر المرتبطة بالحرارة:ابق رطبًا: شجع أطفالك على شرب الماء بشكل متكرر واجعله متاحًا بسهولة - حتى قبل أن يطلبوه، خذ زجاجات الماء معك إذا خرجت، في الأيام الحارة يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون لبن الأم في زجاجة حليب ثدي إضافي في زجاجة ، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء ، خاصة في الأشهر الستة الأولى من العمر، يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون الحليب الصناعي صيغة إضافية في زجاجة.ارتدِ ملابس خفيفة: ألبس أطفالك ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن ومحدودة بطبقة واحدة من المواد الماصة التي تزيد من تبخر العرق، الأطفال أقل قدرة على التعرق من البالغين، تأكد من استخدام الكثير من واقي الشمس.التخطيط لوقت إضافي للراحة: يمكن للحرارة أن تجعل الأطفال (وأولياء أمورهم) يشعرون بالتعب في كثير من الأحيان، لا يمكن للحرارة العالية أن تجعل الأشخاص يشعرون بالتعب فحسب ، بل قد تساهم أيضًا في التهيج، تعال إلى الداخل بانتظام للتبريد والراحة وشرب الماء.حافظ على هدوئك: عندما يشعر طفلك بالحرارة ، أعطه حمامًا باردًا أو رذاذ الماء ليبرد، تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى للاسترخاء أثناء البقاء نشيطًا، تذكر أنه يجب دائمًا مراقبة الأطفال أثناء السباحة أو اللعب في الماء لمنع الغرق.لا تترك طفلك في السيارة أبدًا: يمكن أن يصبح الجزء الداخلي من السيارة ساخنًا بشكل خطير في فترة زمنية قصيرة فقط ، حتى مع فتح النوافذ.عندما يكون الطقس ملائمًا ، يكون اللعب وممارسة الرياضة بالخارج مفيدًا للغاية لصحة الأطفال البدنية والعقلية، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف إلى إصابة الأطفال بالمرض بسرعة كبيرة لأسباب متنوعة، ومن أهم الآثار السلبية التي تظهر على الأطفال هي الجفاف ، والإنهاك الحراري ، والتشنجات الحرارية ، وضربة الشمس.أكد موقع indianexpress، أن للحفاظ على برودة طفلك قدر الإمكان و حمايته من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ، ترقب أي أعراض مقلقة واتصل بطبيب الأطفال إذا ظهرت أي منها.أثناء الطقس الحار ، يجب مراقبة الرضع والأطفال الصغار عن كثب، حيث يتسبب التعرق في فقدانهم لسوائل الجسم بسرعة ، مما قد يؤدي إلى الجفاف، يجب أن يشربوا بشكل متكرر ، وأن يرتدوا ملابس خفيفة ، وأن يظلوا هادئين.قد لا يظهر على الرضع والأطفال الصغار علامات وأعراض الإنهاك الحراري حتى يمرضوا بشدة، قد يبدون مرضى أو عصبيين أكثر من المعتاد، قد يبدو الأطفال مرنين أو لديهم بشرة جافة أو يرفضون الشرب أو يكون لديهم حفاضات مبللة أقل من المعتاد .هل توجد أي علامات أو أعراض تحذيرية يجب البحث عنها؟إذا ظهرت على طفلك أي من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيب الأطفال على الفور:دوخةالإرهاق الشديد (على سبيل المثال ، النعاس بشكل غير عادي أو النعاس أو صعوبة الاستيقاظ)صداع الراسحُمىالعطش الشديدقلة التبول وحرقان التبولغثيانالتقيؤتنفس غير عاديخدر أو وخز في الجلدألم عضليتشنجات في العضلاتما الاحتياطات التي يجب مراعاتها؟يمكن أن تزيد بعض الأدوية من حساسية طفلك للشمس ، مما يزيد من خطر إصابته بضربة الشمس، إذا كان طفلك يتناول أي دواء من هذا القبيل ، فتحدث إلى طبيب الأطفال والصيدلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي احتياطات أخرى يجب عليك اتخاذها.في درجات الحرارة المرتفعة ، يحتاج المواليد والأطفال المرضى إلى مزيد من الاهتمام، حتى مع وجود أمراض طفيفة مثل نزلات البرد أو التهاب المعدة والأمعاء ، يحتاج حديثو الولادة والأطفال الصغار إلى عناية خاصة، غالبًا ما تسبب هذه الاضطرابات ارتفاعًا طفيفًا في درجة الحرارة من تلقاء نفسها ، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف في الطقس الحار.مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزداد خطر الإصابة بحروق الشمس أو ضربة الشمس أو الجفاف بشكل كبير بين الأطفال وخاصة الرضع أكثر حساسية من البالغين.ولحماية الأطفال من أشعة الشمس خلال فصل الصيف لابد من مراعاة بعض الأمور التي تحميهم من أمراض الصيف كالجفاف و غيرها من الأمراض الأخري.5 نصائح لحماية طفلك من شمس الصيفقدم موقع playbrush ، خلال السطور التالية مجموعة من النصائح الضرورية التي تساعدك في حماية الطفل من أشعة شمس الصيف:النصيحة الأولى: احمِ طفلك دائمًا من أشعة الشمس الحارقة خلال السنة الأولى من عمره.خلال الأشهر الـ 12 الأولى ، يجب ألا يتعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة على الإطلاق. لذلك ، ابحثي دائمًا عن مكان مناسب في الظل واصطحبي طفلك إلى غرفة باردة ، خاصة في ساعات الظهيرةـ بهذه الطريقة يمكنك أيضًا الاستغناء عن واقي الشمس الذي يجهد بشرة طفلك.النصيحة الثانية : تأكد دائمًا من وجود فواصل كافية في الظلإن فترات الراحة الكافية في الظل إلزامية، فإن تدخلك ضروري و تأكد من أن أطفالك يأخذون فترات راحة كافية في الظل أثناء النهار ويشربون ما يكفي، هذه النصيحة مهمة بشكل خاص في وقت الغداء، تساعد القيلولة في وقت مبكر من بعد الظهر جميع أفراد الأسرة على الحفاظ على هدوء أعصابهم.النصيحة الثالثة: احرصي على ارتداء ملابس مناسبة للشمس.الملابس الواقية من الشمس التي تحمي بشرة أطفالك تمامًا من الإشعاع تحميهم بشكل أفضل من أي واقي شمسي. لهذا السبب ، يجب أن يرتدي أطفالك دائمًا غطاء للرأس مع مظلة واقية للرقبة في الهواء الطلق يحمي البشرة الحساسة بشكل خاص على الوجه والرقبة والأذنين، بالإضافة إلى ذلك فإن أطفالك مستعدون جيدًا ليوم الصيف بملابس واسعة جيدة التهوية ولكن بأكمام طويلة، كلما غطيت بشرتك ، قل تعرض الشمس.النصيحة الرابعة: استخدم كريم الشمس بشكل صحيح.يجب أيضًا تحجيم جميع مناطق الجلد التي لا تغطيها الملابس في الأماكن المظللة، يجب استخدام واقيات الشمس الخاصة مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 20 وتطبيق الكريم بسخاء، إذا كانت طبقة الكريم رقيقة جدًا ، فلن تتمكن من تطوير فعاليتها الكاملة.لضمان الحماية المثلى من أشعة الشمس باستخدام الكريم ، يجب عليك أيضًا مراعاة القواعد التالية:- ضعي الكريم دائمًا على طفلك قبل نصف ساعة من مكوثك بالخارج.- ضع الكريم الجديد بانتظام إذا كنت بالخارج لفترات طويلة، خلاف ذلك فإن التعرق والتآكل سيفقدان التأثير الوقائي، تنطبق هذه القاعدة خاصة بعد الاستحمام.- راقب وقتك لا يمكن الحفاظ على الحماية من الشمس للمدة التي تريدينها حتى بعد وضع الكريم. لذلك ، حدد دائمًا الوقت الذي يقضيه أطفالك في الشمس.النصيحة الخامسة: فكر أيضًا في حماية العينالأشعة فوق البنفسجية القوية ليست مزعجة فحسب ، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب القرنية أو الملتحمة. بالإضافة إلى غطاء الرأس ، يجب أن يرتدي أطفالك بالتأكيد نظارات شمسية ، خاصة في المناطق الجبلية ذات الضوء العاكس القوي.