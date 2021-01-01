طريقة عمل الدوناتس زى المحلات بتكلفة بسيطة



طريقة عمل الدوناتس طريقة عمل الدوناتس



يعد الدوناتس من أشهى أنواع الحلويات التى يحبها الشباب والأطفال والكبار ولكن تكلفة الأنواع الجاهزة أصبحت عالية جدا ولا يستطيع الجميع تحملها.



نقدم لكم طريقة عمل الدوناتس فى المنزل بتكلفة بسيطة وذلك من خلال وصفة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير عمل الدوناتس:ثلاثة أرباع كوب دقيقربع كوب كاكاو خامربع كوب سكرملعقة صغيرة بيكنج بودرربع ملعقة صغيرة بيكنج صودارشة ملحربع كوب لبن رايببيضةملعقة صغيرة فانيليا سائلةملعقة كبيرة زيتشيكولاته غامقة سائلةشيكولاته بيضاء سائلةفارماسيل ملون"الصوص"ثلاثة أرباع كوب شوكليت شيبس غامقةربع كوب كريمة لبانىطريقة عمل الدوناتس* اخلطي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح والسكر والبيكنج صودا وقلبيهم جيدا.* في وعاء كبير ضعي البيض مع اللبن الرايب والفانيليا والزيت واخفقيهم بشكل جيد.* ضعي الخليط الجاف على الخليط السائل حتى تتجانس جميع المكونات جيدا واسكبي الخليط فى كيس حلوانى ثم ضعيه فى صينية المدهونة بالزيت وادخليه فرن بدرجة حرارة 180 لمدة 8 إلى 10 دقائق.* اخرجي الدوناتس من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم تقدم مع الصوص وتزين بالشيكولاتة المذابة والفارماسيل.طريقة عمل الصوص* ضعي الكريمة اللبانى على النار حتى تصبح دافئة وضعي عليها الشيكولاتة الغامقة حتى تذوب تماما.