طريقة عمل الدوناتس زى المحلات بتكلفة بسيطة

طريقة عمل الدوناتس
يعد الدوناتس من أشهى أنواع الحلويات التى يحبها الشباب والأطفال والكبار ولكن تكلفة الأنواع الجاهزة أصبحت عالية جدا ولا يستطيع الجميع تحملها.
نقدم لكم طريقة عمل الدوناتس فى المنزل بتكلفة بسيطة وذلك من خلال وصفة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل .. بالشوكولاتة والعسل والأيس كريم
طريقة عمل كيك بالمشمش المجفف
مقادير عمل الدوناتس:
ثلاثة أرباع كوب دقيق
ربع كوب كاكاو خام
ربع كوب سكر
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
رشة ملح
ربع كوب لبن رايب
بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة زيت
شيكولاته غامقة سائلة
شيكولاته بيضاء سائلة
فارماسيل ملون
"الصوص"
ثلاثة أرباع كوب شوكليت شيبس غامقة
ربع كوب كريمة لبانى
طريقة عمل الدوناتس
* اخلطي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر ورشة الملح والسكر والبيكنج صودا وقلبيهم جيدا.
* في وعاء كبير ضعي البيض مع اللبن الرايب والفانيليا والزيت واخفقيهم بشكل جيد.
* ضعي الخليط الجاف على الخليط السائل حتى تتجانس جميع المكونات جيدا واسكبي الخليط فى كيس حلوانى ثم ضعيه فى صينية المدهونة بالزيت وادخليه فرن بدرجة حرارة 180 لمدة 8 إلى 10 دقائق.
* اخرجي الدوناتس من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم تقدم مع الصوص وتزين بالشيكولاتة المذابة والفارماسيل.
طريقة عمل الصوص
* ضعي الكريمة اللبانى على النار حتى تصبح دافئة وضعي عليها الشيكولاتة الغامقة حتى تذوب تماما.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!