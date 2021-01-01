

الجمبري المقلي الجمبري المقلي



الجمبري المقلي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.



فقدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل الجمبري المقلي في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.



مقادير الجمبري المقلي

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كيلو جمبري وسط مقشر4 كوب دقيقكوب نشاملحفلفل أسودماء باردزيت غزير للقليتتبيلة السمككوب عصير ليمون4 حزمة كزبرة2 راس ثوم فصوص2 بصلة أرباع1 فلفل أحمر حار1 فلفل أخضر حار4 فلفل روميبهارات سمكزيت نباتيطريقة تحضير الجمبري المقلي:تضاف كل مكونات التتبيله ماعدا الزيت في الكبة وتفرم فرم ناعم.يضاف الزيت والبهارات والقليل من الملح والفلفل.تضاف كميه من التتبيله للجمبري ويضاف الملح في حالة الحاجه.يترك الجمبري ساعه بحد أقصى في التتبيله.لعمل الطبقة الخارجيه نخلط الدقيق مع النشا ويضاف الملح والفلفل الأسود.يغطى كل الجمبري بالخليط ويترك جانباً نصف ساعه ومن ثم يغطى بطبقة ثانيه.تحضر بولة مملوءة بالماء ويغطس فيها الجمبري سريعاً قبل ان يقلى في الزيت الساخن مباشرة.يقلى الجمبري حتى نحصل على لون ذهبي فاتح ومن ثم يترك ليصفي أي زيت زائد على ورق المطبخ.