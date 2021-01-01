الجمبري المقلي
الجمبري المقلي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.
فقدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل الجمبري المقلي في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.
مقادير الجمبري المقلي
كيلو جمبري وسط مقشر
4 كوب دقيق
كوب نشا
ملح
فلفل أسود
ماء بارد
زيت غزير للقلي
تتبيلة السمك
كوب عصير ليمون
4 حزمة كزبرة
2 راس ثوم فصوص
2 بصلة أرباع
1 فلفل أحمر حار
1 فلفل أخضر حار
4 فلفل رومي
بهارات سمك
زيت نباتي
طريقة تحضير الجمبري المقلي:
تضاف كل مكونات التتبيله ماعدا الزيت في الكبة وتفرم فرم ناعم.
يضاف الزيت والبهارات والقليل من الملح والفلفل.
تضاف كميه من التتبيله للجمبري ويضاف الملح في حالة الحاجه.
يترك الجمبري ساعه بحد أقصى في التتبيله.
لعمل الطبقة الخارجيه نخلط الدقيق مع النشا ويضاف الملح والفلفل الأسود.
يغطى كل الجمبري بالخليط ويترك جانباً نصف ساعه ومن ثم يغطى بطبقة ثانيه.
تحضر بولة مملوءة بالماء ويغطس فيها الجمبري سريعاً قبل ان يقلى في الزيت الساخن مباشرة.
يقلى الجمبري حتى نحصل على لون ذهبي فاتح ومن ثم يترك ليصفي أي زيت زائد على ورق المطبخ.
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