فيديو .. محظورات بـ مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك

قال العميد محمود القاضي مسئول تأمين مباراة القمة، إنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التأمينية للمباراة والاستعداد التام لاستقبال الجماهير حيث تم مراجعة الخطط الأمنية مع المختصين بوزارة الداخلية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار، أن تأمين المباراة منصب على تأمين الجماهير أثناء دخولهم الاستاد وتأمينهم داخل المدرجات وتأمين أرض الملعب واللاعبين وغرف اللاعبين والحكام.
وأوضح القاضي، أنه طبقا لتعليمات رابطة الأندية أن السعة الجماهيرية 5 آلاف مشجع للناديين بالتساوي.
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