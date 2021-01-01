فيديو .. العناية الإلهية تنقذ قطارين من الاصطدام بقليوب



العناية الإلهية تنقذ قطارين من الاصطدام العناية الإلهية تنقذ قطارين من الاصطدام



تمكن قائدا قطارات السكة الحديد على خط الشرق القاهرة - الزقازيق - المنصورة من منع وقوع كارثة بمنطقة رمادة التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، قبل اصطدامهما ببعض على أحد خطوط السكة الحديد المفردة التابعة لقطاع المسافات القصيرة بالسكة الحديد.



وفي هذا الصدد أوضح مصدر بالسكة الحديد لـ القاهرة 24 تفاصيل الواقعة التي بدأت بوصول قطار رقم 380 قطار ركاب بعربات محسنة خط المنصورة - القاهرة إلى محطة رمادة، ووصول قطار رقم 385 ركاب بعربات محسنة خط القاهرة - المنصورة إلى محطة قليوب.



وأردف المصدر بأن القطارين أخذا تصريح مسير من المحطات المتوقفين بها ليُفاجأ قائدا القطارين أنهما على نفس الخط المفرد وجهًا لوجه، فاستخدما الرباط السريع لإيقاف القطارين قبل الاصطدام، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.

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