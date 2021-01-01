الإدارات التعليمية تستقبل تظلمات الصفين الأول والثانى الثانوي العام



وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم بالجيزة



أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام على نتائج نهاية العام الدراسي.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية بدء من غدا الأحد 19يونيو ولمدة اسبوعين.



من ناحية أخرى أكد سلومة أنه تم تجهيز 49 إستراحة على مستوي المحافظة مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة مع المتابعه اليومية مع الإدارات التعليمية لسرعه التعامل مع اي معوقات .