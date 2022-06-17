اعلان قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي



قائمة الزمالك قائمة الزمالك



أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء غد الأحد في الجولة العشرين والمؤجلة من الدوري الممتاز.



وجاءت القائمة كما يلي:



في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله.

في الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد.

