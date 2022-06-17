لبطء العمل في بناء الملاعب الرياضية .. كاف قد يسحب تنظيم أمم إفريقيا من غينيا



تنظيم أمم إفريقيا عام 2025 تنظيم أمم إفريقيا عام 2025



كشفت تقارير صحفية، عن وجود اتجاه داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بسحب تنظيم أمم إفريقيا عام 2025 من دولة غينيا، نتيجة بطء العمل في بناء الملاعب الرياضية.



وقالت صحيفة “تونس الرقمية”: “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفكر في سحب استضافة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2025 من غينيا وذلك نظراً لتأخر التحضيرات في الاستعداد لـ كان وبطء العمل في بناء الملاعب الرياضية”.



وأضافت: “وفد كاف قام بزيارة غينيا، خلال الأسبوع الماضي،حيث شدد أن الدولة لا تزال بطيئة في الاستعداد للبطولة القارية على الرغم من مرور 5 سنوات على منحها حق الاستضافة”.

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وأكملت: “من المرتقب أن يجتمع المكتب التنفيذي للكاف، خلال الأيام المقبلة، لدراسة تقرير وفد الكاف، وعلى الأرجح سيتم سحب الاستضافة من غينيا، أو دخول دولة مجاورة في تنظيم مشترك مع غينيا”.واختتمت :"هذا يفتح الطريق أمام موريتانيا لاستضافة نسخة 2025، التي كانت تنوي تنظيم نسخة 2027 بالاشتراك مع السنغال".