خبير أمريكي .. يحذر من صواريخ كاليبر الروسية

قال أليكس باتلي، الخبير الأمريكي المعروف في مجال الأمن، إن الصواريخ المجنحة الروسية، تعتبر من الأسلحة "القاتلة والدقيقة".
وأشار الخبير إلى أن التصميم الأخير لهذه الصواريخ، قادر على إصابة الأهداف من مسافة كبيرة ويحمل رأسا حربية يبلغ وزنها 450 كيلوغراما ويمكن تجهيزه بحشوات تقليدية ونووية.
ونوه الخبير بأن هذه الصواريخ، تستخدم لتجهيز الغواصات النووية وغير النووية والفرقاطات والسفن السطحية الأكبر. ونظرا لأدائها العالي، فهي توفر إمكانات هجومية كبيرة حتى للسفن الحربية الصغيرة مثل الكورفيتات(الحرقات).
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