خبير مصري : هذا سبب انخفاض مخزون سد النهضة

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن استمرار انخفاض مخزون سد النهضة بحوالي ملياري متر مكعب مقارنة بالصيف الماضي.
وأوضح شراقي في تصريح أن الانخفاض يأتي نتيجة فتح أحد بوابتي التصريف أو كليهما بدءا من 12 مارس الماضي، بالإضافة إلى مياه التوربين الذي يعمل على فترات متقطعة، متابعا: "مازال التوربين الثاني لم يدخل الخدمة حتى الآن".
وأضاف شراقي: "الأمطار بدأت في الزيادة هذا الشهر الذي يأتي فيه إلى منطقة سد النهضة حوالي 2 مليار متر مكعب تمر معظمها من خلال بوابتي التصريف".
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