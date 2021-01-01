محكمة جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية شقة الزمالك

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قضية شقة الزمالك

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، اليوم السبت، حكمها ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".

وقضت المحكمة بمحاكمة كل من أحمد عبد الفتاح حسن، وماجدة محمد، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع تغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه، ومصادرة الأثار المضبوطة وذلك في قضية شقة الزمالك.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

كما أنه لم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

المصدر: RT

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