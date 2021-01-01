التسريبات الأولى لهاتف سامسونج القادم Galaxy S23 Ultra



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

كشفت أحدث التسريبات عن هاتف مميز تعتزم شركة سامسونج Samsung، إطلاقه قريبا تحت اسم Galaxy S23 Ultra، والذي سيأتي في صدارة سلسلة الشركة القادمة كهاتف مزود بقلم رقمي يقدم تجربة تدوين الملاحظات بعد إلغاء خط إنتاج Galaxy Note.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، زودت شركة سامسونج طراز S Ultra، بإمكانيات سلسلة جلاكسي نوت التي أعلنت عن وقف إنتاجها خلال العام الماضي، حيث أصبحت إحدى السمات المميزة لسلسلة الملاحظات هو وجود قلم S Pen Stylus مدمج بالهاتف.



وفي الوقت الحالي، أظهرت بعض الصور المسربة التصميم الذي سيأتي به هاتف الملاحظات القادم Galaxy S23 Ultra من سامسونج، حيث سيتميز الهاتف الرائد الجديد بشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الهاتف الذكي نسبة عالية جدا بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز مما يشير إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي.

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تصميم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultraتوضح الصور المسربة، تصميم كاميرا خلفية مختلف عن إصدارات سامسونج السابقة، حيث تظهر جزيرة الكاميرا بتصميم مشابة لهواتف شاومي Xiaomi Mi 11 أو Xiaomi 12.وسيأتي هاتف Galaxy S23 Ultra، بتصميم مميز مع غطاء خلفية بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز لسلسة نوت، وقلم إلكتروني باللون الأسود، وعلى الرغم من الصور ثلاثية الأبعاد التي انتشرت على الإنترنت حول الهاتف إلا إنه قيد التطوير في هذه المرحلة و لا يوجد تصميم نهائي لهذا الهاتف الذكي في الوقت الحالي.وعلاوة على ذلك، من المهم جدا ملاحظة أن هذا النموذج مجرد تصميم خاص لإحد إصدارات سامسونج القادمة، مما يعني أن كل ما نراه في العروض هو تخمين احترافي قد لا نراه قريبا وتظل مجرد تخمينات فقط، وحتى الآن، لا توجد معلومات رسمية من سامسونج بخصوص تصميم سلسلة Samsung Galaxy S23.ويشار إلى سوق الهواتف الذكية شهد هذا العام أداء منخفض مقارنة بالأعوام السابقة، لقد قامت جميع العلامات التجارية الكبرى تقريبًا بخفض إنتاجها ومن بينهم شركة سامسونج، ويرجع ذلك إلى وجود انخفاض عام في شحنات الهواتف الذكية على مستوى العالم.ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لن يمنع العلامات التجارية للهواتف الذكية من إنتاج إصدارات جديدة، ولكن سوف يقللون فقط من عدد الوحدات التي سينتجونها، وهذا يعني أيضا أن العلامات التجارية للهواتف الذكية يجب أن تكون في صدارة لعبتها، مع ابتكار وإضافة ميزات جذابة لجذب المزيد من المشترين.