مواصفات و سعر Oppo A57.. هاتف جديد من أوبو زهيد الثمن



Oppo A57 Oppo A57

كشفت شركة أوبو Oppo، عن مواصفات هاتفها الجديد منخفض التكلفة Oppo A57، والذي من المقرر أن يظهر في الأسواق الهندية لأول مرة في 21 يونيو، وسيأتي مزود بتقنيات مميزة صممته لينافس هواتف سامسونج من نفس الفئة من حيث الأسعار والمواصفات.



مواصفات Oppo A57 4G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف أوبو Oppo A57 4G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.



وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي، كما تدعم الشاشة أيضا نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100?.

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أوبو تجهزه بكاميرا خلفية مزدوجةيتمتع هاتف أوبو Oppo A57 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.معالج يدعم شبكات 4Gيعمل هاتف أوبو الجديد Oppo A57، بواسطة معالج من نوع Helio G35، والمطور بواسطة شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات 4G.ويقترن هاتف أوبو Oppo A57، بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجابايت، كما يدعم الهاتف توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 4 جيجابايت، وتوسيع سعة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.بطارية عملاقةيحتوي هاتف أوبو Oppo A57 4G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، يمكن شحنها عبر منفذ USB -C من 0 حتي 50% في غصون 30 دقيقة فقط.نظام تشغيل حديثيعمل هاتف Oppo A57 4G بواجهة المستخدم ColorOS 12.1 من أوبو، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ويدعم تقنية GPS، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس، وتقنية Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة، و شبكة واى فاى Wi-Fi 802.11ac، ويمتاز الهاتف بدعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54.سعر Oppo A57 4Gويتوفر هاتف أوبو Oppo A57 4G، في لونين هما الأسود والأخضر، ويبلغ سعر الهاتف الذكي حوالى 160 دولار (أي ما يعادل حوالي 2900جنيه مصري).