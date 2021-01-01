تيك توك: لسنا مثل فيسبوك



تيك توك تيك توك

تدرك منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، المملوكة بدورها للقطاع الخاص، أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، يعيد تجهيز تطبيقات فيسبوك وإنستاجرام لتكون أشبه بخدمة الفيديو القصيرة الشهيرة الخاصة بها. ولكن تيك توك لا تهتم بتقليد فيسبوك.



وقال بليك تشاندلي، رئيس حلول الأعمال العالمية في تيك توك: فيسبوك عبارة عن منصة اجتماعية. وأنشات فيسبوك جميع خوارزمياتها بناءً على الرسم البياني الاجتماعي. هذا هو اختصاصها الأساسي. ولكن نحن لسنا كذلك نحن منصة ترفيهية.



وأشار تشاندلي، الذي أمضى 12 عامًا في فيسبوك قبل الانضمام إلى تيك توك في عام 2019، إلى أن فيسبوك قد تواجه على الأرجح مشكلة إذا حاولت استنساخ تيك توك، مع تقديم تجربة أدنى للمستخدمين والعلامات التجارية.

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وأطلق فيسبوك Instagram Reels في عام 2020 كأول دخول لها في مجال الفيديو القصير. ونقلت في العام الماضي الخدمة إلى تطبيقها الأساسي عبر فيسبوك.وقال رئيس تطبيقات فيسبوك، توم أليسون، هذا الأسبوع إنه يرى أن تيك توك تسرق بشكل متزايد حصة من أكبر شبكة اجتماعية في العالم.وتخطط فيسبوك لتعديل خلاصتها الأساسية لتبدو أكثر شبهاً بخلاصة المنصة الصينية من خلال التوصية بالمزيد من المحتوى بغض النظر عما إذا كان قد شاركه الأصدقاء أم لا.وانخفض سعر سهم ميتا بنسبة 52? هذا العام، وهو أداء ضعيف لسهم ضمن مؤشر ناسداك، الذي انخفض بنسبة 32?.وقالت الشركة في شهر أبريل إن الإيرادات في الربع الثاني قد تنخفض عن العام السابق للمرة الأولى. كما أقر زوكربيرج في وقت سابق من العام بالضغط التنافسي المتزايد من المنصة الصينية. وقال: هذا هو السبب في أن تركيزنا على Reels مهم جدًا على المدى الطويل.فيسبوك تستنسخ تيك توكقارن تشاندلي مشكلة زوكربيرج الحالية بالتحدي الذي واجهته جوجل عندما كانت تحاول مواجهة فيسبوك. وقال: كان لدينا غرف حرب في فيسبوك عندما كانت جوجل تنشئ شبكتها الاجتماعية جوجل بلس. وكان الجميع قلقين بشأن ذلك.ولكن بغض النظر عن مقدار الأموال التي ضختها جوجل في جهودها في مجال الشبكات الاجتماعية، فإنها لم تستطع منافسة فيسبوك، التي أصبحت المكان الافتراضي للأشخاص للتواصل مع الأصدقاء ومشاركة الصور والتحديثات.وأصبح واضحًا منذ ذلك الحين أن قيمة جوجل الأساسية هي البحث، بينما كانت قيمة فيسبوك الأساسية هي التواصل الاجتماعي.وقال تشاندلي: تبرز تيك توك الاتجاهات الثقافية والتجربة الفريدة التي يتمتع بها الأشخاص عبرها. ولن يكون لدى الأشخاص تلك التجربة عبر فيسبوك ما لم تبتعد فيسبوك عن قيمها الاجتماعية، ولا أعتقد أن هذا قد يفي بالغرض.وأضاف تشاندلي أنه يعتبر كل من فيسبوك وجوجل منافسين قويين. ولكن أشار إلى أن تيك توك لديها مجموعة من المنافسين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات في التجارة الإلكترونية والبث المباشر.ولم تشهد المنصة الصينية تباطؤًا في الإنفاق الإعلاني، بالرغم مما أفادت به شركات مثل سناب، التي أبلغت المستثمرين أن عائدات الإعلانات تتضرر بسبب التضخم وخطر الركود.