تطلق سامسونغ هاتفا متوسط الفئة بكاميرات ممتازة وبطارية كبيرة

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، مجهز بكاميرات وتقنيات منافسة.
وسيحصل هاتف Galaxy F13 الجديد على شاشة PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريا.
وسيضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Exynos 850 (8nm)، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!