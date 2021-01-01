أصبح كومبيوتر Frontier الأمريكي أسرع حاسوب إلكتروني في العالم

أصبح كومبيوتر Frontier الأمريكي الخارق أسرع حاسوب إلكتروني في العالم. ويحتاج العلماء إلى مثل هذه الأجهزة لمحاكاة المناخ بدقة فائقة وحل ألغاز البنية الأساسية للكون.
وكانت أجهزة الكمبيوتر حتى الآن تنفذ نحو كوادريليون عملية حسابية في الثانية. أما الحاسوب الإلكتروني الخارق Frontier الذي تم تصميمه في مختبر "أوك ريدج" القومي التابع لوزارة الطاقة بولاية تينيسي فارتقى بالعمل إلى مستوى جديد تماما، وأصبح الحاسوب الأول في العالم وأظهر سرعة المعالج 1.1 exaflops، ما يعادل 1.1 كوينتيليون عملية في الثانية.
ويمكن استخدامه لإيجاد حلول لدى تنفيذ المهام المعقدة المرتبطة بأحجام هائلة للبيانات. وعلى سبيل المثال هناك مهام محاكاة الأنظمة المناخية ووضع أنواع جديدة للمواد والأدوية أو حل الغاز الفيزياء الأساسية.
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