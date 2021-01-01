تساهم "روس كوسموس" بتطوير معدات اتصالات جديدة لمركبات الفضاء ووسائط النقل المدني

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صورة الخبر: روس كوسموس
روس كوسموس

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تتعاون مع مصانع روسية لتطوير معدات اتصالات جديدة ستستعمل في المركبات الفضائية ووسائط النقل المدني.

وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة دميتري روغوزين: "نتعاون مع مصنع ياروسلافل الروسي للتقنيات الراديوية لتطوير معدات اتصالات جديدة ستستخدم في المركبات الفضائية وفي الطائرات والسفن وحتى في وسائل الاتصالات المنزلية، وسنعمل على دعم بدء عملية الإنتاج التسلسلي لهذه المعدات في المصنع المذكور".

وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى "أن مصنع ياروسلافل للتقنيات الراديوية كان قد بدأ في وقت سابق بإنتاج بعض معدات الاتصالات اللاسلكية، وأن المعدات الجديدة التي يطورها ستكون ذات استخدام مزدوج، فمنها ما سيستعمل في الطائرات المدنية، ومنها ما سيستخدم لأغراض الاتصالات العادية في المنازل".

وتجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت مؤخرا أيضا أنها تعمل على تطوير تقنيات جديدة للتحكم بالدرونات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، وتقنيات متطورة ستساعد بالتحكم بالآليات الزراعية عن بعد.

المصدر: روسيا اليوم

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