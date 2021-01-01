في درجات الحرارة المرتفعة 3 نصائح لتجنب مُشكلات «الروتر»



الروتر الروتر

كشف موقع USwitch التقني، علن ثلاث نصائح هامة، لمساعدتك على تجنب مشاكلات الاتصال بالإنترنت، الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة، أو خلال موجات الحر الشديدة.



وبحسب الموقع، فإن تشغيل الواي فاي WIFI، والأدوات الأخرى الخاصة بك للاتصال بالإنترنت مثل الـ «روتر» وحتى أجهزة الهواتف، قد يتسبب في الكثير من المشكلات، والفوضى خلال الاتصال بالشبكة.



ووفقا للموقع فإن النصائح الثلاث هي..

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1- احفظ جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن ضوء الشمسمن الضروري ألا يتعرض جهاز التوجيه الخاص بك لأشعة الشمس في يوم فيه درجة الحرارة متوسطة??، حتى ولو لم تكن تواجه موجة حر شديدة، وهذا يعني تجنب عتبات النوافذ خلال الأشهر الأكثر دفئًا.ووفقا للموقع، فإن أفضل مكان هو مكان مركزي داخل المنزل، حيث أنه من المفترض أن يكون المكان الأكثر برودة، و بشكل عام فهي فكرة جيدة على أي حال، لأنها تعني إمكانية انتشار إشارة واي فاي WiFi في جميع الاتجاهات بالتساوي.2- اختر منطقة جيدة التهويةقد لا تكون أجهزة توجيه واي فاي WiFi أجمل الأشياء، ولكن وضعها خلف الأثاث، أو العناصر الكبيرة، ليس فكرة جيدة، كما يمكن أن يؤثر ذلك على دوران الهواء، وبالتالي يؤثر على قوة النطاق العريض.وحتى في الأيام العادية الغير حارة، من الأفضل عدم إعاقة جهاز التوجيه أكثر من اللازم، لأن هذا يؤثر على كفاءة الاتصال بالإنترنت.وقالت كاثرين هيلي من قطاع الاتصالات: "تتطلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، ووحدات تحكم الألعاب، وأجهزة توجيه Wi-Fi جميعها تهوية للتخلص من الحرارة الزائدة، لذا تأكد من وجود مساحة كافية للتنفس وتجنب استخدامها بشكل مفرط في ضوء الشمس المباشر".وأضافت: "غالبًا ما يضع الكثير منا أجهزة توجيه النطاق العريض بالقرب من النوافذ أو في الزوايا.. ولكن إذا كان جهازك دافئًا عند لمسه، فحاول نقل المحور إلى مكان أكثر برودة مع وجود قدر أقل من ضوء الشمس وتهوية أكبر."3- افصل الأجهزة غير المستخدمةأوقف تشغيل واي فاي WiFi على الأجهزة المتصلة والتي لا تستخدمها، فهذا يضيف جهدًا زائدًا وغير ضروري إلى عرض النطاق الترددي الخاص بك.هذا بالإضافة إلى أنه يتوجب عليك ايضًا أن لا تنسى الأجهزة الأخرى، فكل شيء من هاتفك المحمول إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بك، سوف يشعر أيضًا بالحرارة، ويمكن أن يعرض جهاز آيفون IPHONE الخاص بك حتى رسالة تحذير توقفه مؤقتًا عن العمل عند تعرضه للشمس أو لدرجة حرارة مرتفعة.ولمنع هذا حاول تقليل الاستخدام إلى الحد الأدنى، وقم بتبديل تطبيق الخلفية المنعش لتقليل الضغط، كذلك قم أيضًا بإزالة أي طبقات إضافية على الأجهزة، مثل الحقائب الجلدية، أو جلود السيليكون، أو الأكمام الأخرى التي يمكن أن تسبب حرارة إضافية.