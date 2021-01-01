تسريب : iPad القادم من آبل سيحمل ميزات انتظرها الكثيرون

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تسريب : iPad القادم من آبل سيحمل ميزات انتظرها الكثيرون

صورة الخبر: iPad
iPad

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بحواسب iPad الجديدة التي ستطلقها آبل العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن "لآبل تخصص للاستغناء عن منافذ Lightning في حواسب iPad القادمة، لتستعيض عنها بأخرى من نوع USB-C، أي نفس تلك الموجودة في العديد من أجهزة أندرويد الحديثة.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من آبل قد تعزز انتشار حواسب iPad، وخصوصا أن الكثير من الشركات العالمية أصبحت تعتمد على منافذ USB-C في أجهزتها، كما أن بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقت مؤخرا على اعتماد هذه المنافذ في الأجهزة الإلكترونية والشواحن المخصصة لها.

وتشير الشائعات الأخيرة إلى أن حواسب آبل المنتظرة لن تحصل على شاشات Mini LED بل ستزود بشاشات Retina بحجم 10.9 بوصة، دقة عرضها (2360/1640) بيكسل، وتتميز بمعدلات سطوع عالية وتدرجات لونية ممتازة.

هل هناك من يسرق شبكة "واي فاي" الخاصة بك؟ .. إليك كيف تكتشف ذلك
ومن المفترض أن تحصل الحواسب الجديدة على معالجات A14 Bionic الجديدة من آبل، وأن تزود بذواكر وصول عشوائي وشرائح موديم حديثة تمكنها من العمل مع شبكات 5G.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب : iPad القادم من آبل سيحمل ميزات انتظرها الكثيرون

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11676

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager