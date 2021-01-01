تسريب : iPad القادم من آبل سيحمل ميزات انتظرها الكثيرون

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بحواسب iPad الجديدة التي ستطلقها آبل العام الجاري.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن "لآبل تخصص للاستغناء عن منافذ Lightning في حواسب iPad القادمة، لتستعيض عنها بأخرى من نوع USB-C، أي نفس تلك الموجودة في العديد من أجهزة أندرويد الحديثة.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من آبل قد تعزز انتشار حواسب iPad، وخصوصا أن الكثير من الشركات العالمية أصبحت تعتمد على منافذ USB-C في أجهزتها، كما أن بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقت مؤخرا على اعتماد هذه المنافذ في الأجهزة الإلكترونية والشواحن المخصصة لها.
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