بالفيديو : تقييم تويوتا كورولا كروس 2022 في اختبارات الأمان الأمريكية



تويوتا كورولا كروس تويوتا كورولا كروس

في اختبارات الأمان الأمريكية التي يجريها معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، استطاع موديل 2022 من سيارة تويوتا كورولا كروس بفئة SUV وكروس أوفر أن يحصل على أعلى تقييم من المعهد، وهو تقييم Top Safety Pick+، حيث كانت نتائج السيارة كالتالي في هذه الاختبارات:



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب السائق.



- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب الراكب الأمامي.

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- تقييم جيد في اختبار قوة تحمل سقف السيارة.- تقييم جيد في اختبار قوة أحزمة الأمان ومخادع الرأس.- تقييم ممتاز في اختبار الأنظمة التكنولوجية الخاصة بتفادي الاصطدامات الأمامية مع السيارات الأخرى أو المارة (أنظمة أساسية وأخرى اختيارية بالسيارة).- تقييم مقبول/جيد في اختبار قوة المصابيح الأمامية.- تقييم جيد في اختبار سهولة استخدام أحزمة الأمان الخاصة بمقاعد الأطفال.ويعتبر هذا التقييم ممتاز جدا بالنسبة لهذه السيارة، ويعكس اهتمام الشركة بحصول هذا الموديل من السيارة على تقييم مناسب من المعهد الأمريكي الشهير في اختبارات الأمان للسيارات.