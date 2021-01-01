بالفيديو : تقييم تويوتا كورولا كروس 2022 في اختبارات الأمان الأمريكية

في اختبارات الأمان الأمريكية التي يجريها معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، استطاع موديل 2022 من سيارة تويوتا كورولا كروس بفئة SUV وكروس أوفر أن يحصل على أعلى تقييم من المعهد، وهو تقييم Top Safety Pick+، حيث كانت نتائج السيارة كالتالي في هذه الاختبارات:
- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب السائق.
- تقييم جيد في اختبارات الاصطدامات الأمامية من جانب الراكب الأمامي.
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