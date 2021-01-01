تعرف على أسباب ظهور لمبة المحرك Check Engine في السيارات



لمبة المحرك لمبة المحرك

لمبة المحرك أو لمبة المكينة Check Engine العديد من السائقين قد يعاني من ظهور هذه اللمبة، ونعرض لكم أسباب ظهور لمبة المحرك Check Engine في السيارات، وبعض النصائح الهامة التي يجب إتباعها عند ظهورها.



أولاً : ماهي لمبة التشيك انجن Check Engine

معنى علامة Check Engine عند ظهورها على لوحة القيادة في السيارة، هي أنه يوجد عطل في محرك السيارة حيث تتعدد الأسباب التي تؤدي الى ظهور هذه اللمبة، وسنقوم بذكرها في الفقرة التالية بمشيئة الله.



ثانياً : أسباب ظهور لمبة المحرك التشك إنجن

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1 – تلف حساس الأكسجين في السيارة:عندوجود خلل في حساس الأكسجين في السيارة، سيؤدي هذا إلى ظهور لمبة المحرك عند السير بسرعة 100 الى 120 كم في الساعة، ففي أغلب الأحيان قد لايكون هذا الحساس قد تعرض للتلف، بل فقط يكون يحتاج الى تنظيف وبالتالي يعود للعمل بالشكل الطبيعي والمطلوب فهو يتعرض بإستمرار للترسبات الصادرة من المحرك، نظراً لمكان تواجده في شكمان السيارة ( علبة البيئة ) وستلاحظ معه زيادة في استهلاك الوقود في محرك السيارة. وفي بعض الحالات قد تلاحظ أن لمبة تشيك إنجن تشتغل وتطفي، هنا فقط يكون يحتاج إلى تنظيف أو قد يكون هناك خلل في أحد الأسلاك والتوصيلات الخاصة بكمبيوتر السيارة.2 – وجود مشكل في بواجي السيارة:عند وجود مشكل في أحد بواجي السيارة ونتيجة لعدم إحتراق الوقود بالشكل المطلوب ستؤدي إلى مجموعة من الأعراض والأعطال في المحرك ومن بينها ضعف عزم السيارة وظهور لمبة التشيك انجن Check Engine.3 – وجود عطل في حساس الهواء بالسيارةعند وجود عطل في حساس الهواء في السيارة أو تعرضه للتلف، ستظهر لك مجموعة من الأعراض في المحرك ومن أهمها، هو ظهور علامة Check Engine، فوظيفة حساس الهواء هي القيام بقياس كمية الهواء الداخل الى المحرك، وذلك من أجل معرفة مقدار الوقود للازم لتشغيله في حالة جيدة وفي الوضع الممتاز له.ثالثاً : طريقة حل مشكلة ظهور لمبة المحركلاطفاء لمبة المحرك في السيارة يجب عليك إتباع النصائح التالية لأن في بعض الحالات يكون المشكل بسيط1 – قم بفصل أصبع البطارية السالب لمدة تتراوح بين نصف ساعة الى ساعة وذلك حتى تقوم بعمل ريستارت لكومبيوتر السيارة ومسح الأعطال العالقة فيه، هنا لمبة المحرك ستختفي وقد لاتعود للظهور من جديد في لوحة القيادة، أما اذا كان هناك مشكل داخل إحدى الحساسات فهي ستعود للظهور من جديد بعد يوم أويومين الى خمسة أيام أو أكثر.2 – عند عودة ظهور لمبة التشيك انجن Check Engine رغم القيام بالخطوة السابقة هنا يجب فحص السيارة بأجهزة تشخيص الأعطال، ففي أغلب الحالات يكون المشكل في حساس الأكسجين (الشكمان) يكون متسخ أو مكربن ويحتاج فقط إلى تنظيف بأحد البخاخات المنظفة الموجودة بالسوق.