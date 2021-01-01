تعرف عاى طرق تنشيط وإلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب بجانب السائق

يمكن إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب إذا كانت السيارة مزودة بمفتاح Passenger Airbag Cut Off Switch
يوجد مفتاح الوسادة الهوائية للراكب بجانب السائق مركب على الجهة الجانبية للوحة العدادات التابلو ، ويمكن الوصول إليه عندما يكون باب الراكب مفتوحًا.
عندما يكون مفتاح تنشيط الوسادة الهوائية في وضعية التشغيل ON فان جميع الركاب المواجهين للأمام (أطفال وبالغون) يمكنهم الجلوس بأمان في مقعد الراكب.
اما عندما تكون الوسادة الهوائية في وضع إيقاف التشغيل فيمكن للأطفال المواجهين للخلف الجلوس بأمان في مقعد الراكب.
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