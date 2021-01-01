تعرف عاى طرق تنشيط وإلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب بجانب السائق

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صورة الخبر: الوسادة الهوائية
الوسادة الهوائية

يمكن إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب إذا كانت السيارة مزودة بمفتاح Passenger Airbag Cut Off Switch
يوجد مفتاح الوسادة الهوائية للراكب بجانب السائق مركب على الجهة الجانبية للوحة العدادات التابلو ، ويمكن الوصول إليه عندما يكون باب الراكب مفتوحًا.

عندما يكون مفتاح تنشيط الوسادة الهوائية في وضعية التشغيل ON فان جميع الركاب المواجهين للأمام (أطفال وبالغون) يمكنهم الجلوس بأمان في مقعد الراكب.

اما عندما تكون الوسادة الهوائية في وضع إيقاف التشغيل فيمكن للأطفال المواجهين للخلف الجلوس بأمان في مقعد الراكب.

تحذير
إذا لم يتم تجهيز السيارة بمفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية للراكب، فستظل الوسادة الهوائية نشطة دومًا، فتجنب وضع مقعد أطفال مواجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي في حالة تنشيط الوسادة الهوائية.

في المركبات الحديثة يتم تنشيط والغاء تنشيط وسائد الهواء لمقعد الركاب بجانب السائق بشكل تلقائي وعند جلوس الراكب على المقعد او عدم جلوسه حيث تزود المقاعد بمجسات استشعار بوجود راكب على المقعد.

سواء تم تنشيط وسائد الهواء بشكل يدوي او تلقائي تظهر اشارة على لوحة الساعات امام السائق تفيد بتفعيل او عدم تفعيل وسائد الهواء لمقعد الركاب.

المصدر: Nile Motors

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