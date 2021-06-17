سعر الذهب اليوم السبت 18 يونيو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1844 دولارًا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 671 جنيهًا

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 860 جنيهًا.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1004 جنيهات.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1147 جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5030 جنيهًا.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10060 جنيهًا.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 20130 جنيهًا.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8032 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةلقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض USD1,844.20 للأونصة، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على USD1806.10 والمقاومة على USD 1882.50.