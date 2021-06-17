سفاجا تضبط 11 محاولة تهرب لأسلحة بيضاء و مشروبات كحولية

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 11 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وزجاجات المشروبات الكحولية وأجهزة الاتصالات واستشعار سرعة الرياح لكمية من الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه ب 11 راكب قادم من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 5 مطواة وعدد 2 خنجر و 19 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) و 4 أجهزة استشعار لسرعة الرياح وتليسكوب يمكن تركيبه علي الأسلحة النارية و200 جهاز استقبال النت و 65 عبوة مستحضرات تجميل و 3842 قطعة ملابس جاهزه جديده و10200 بطاريه ساعات و 1295 عبوة بخور مخبأة فى أسفل الكراتين بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .



وقام بالضبط كلا من هشام الزناتي، محمد صبري، أحمد مرتضي، احمد الحسيني ، طارق فتحي، محمد توني مأموري الحركة ومصطفى حسيني و محمد حمدي وهاشم اسماعيل مشرفين الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وحمدي البنداري وجابر رمضان ماموري التعريفه ومحمود مصطفي مدير التعريفة، واحمد طايع والحسن عيد بالأمن الجمركي وعبدالمنصف عبدالعال ومحمد رفعت مفتشي مكافحة التهرب الجمركي.

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وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 174 الف و 962 جنيه.وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركي وحررها محمد عبدالكريم وابراهيم خيامي وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .