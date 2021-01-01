الأفوكادو للبشرة الحساسة وزبدة الشيا للجافة..بدائل طبيعية لـ الصن بلوك..



الصن بلوك الصن بلوك

على الرغم من فوائد الشمس العظيمة وأهمها أنها المصدر الطبيعي لفيتامين D، إلا أن التعرض لها بشكل مباشر وقاسٍ يتسبب في كثير من المشاكل الجلدية، كالشيخوخة المبكرة والبقع السوداء وأحيانًا حروق الشمس، وهذا ما يجعلنا نلجأ لاستخدام واقي الشمس أو ما هو معروف بـ الصن بلوك، ويمكنك ألا تستخدمي المنتجات الكيميائية وتستخدمي بدائل طبيعية، والتي ستحمي بشرتك دون التعرض لخطر المواد الكيميائية السامة، لذا يستعرض اليوم السابع بعض البدائل الطبيعية لـ الصن بلوك وفقًا لموقع " ecomasteryproject" كما يلي:



زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر واقيات الشمس غير السامة، ولا يسبب التهابات أو ألم للبشرة، حيث إنه يحتوي على مركب يسمى حمض اللوريك E الذي يحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية.



شمع العسل

يعتبر شمع العسل يعتبر آمنًا أيضًا للاستخدام كعنصر واقٍ من الشمس بسبب خصائصه الطبيعية للحماية من أشعة الشمس.

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زبدة الشيازبدة الشيا هي طريقة رائعة أخرى للحصول على فوائد أكسيد الزنك وفيتامينات A، E ، و لحماية البشرة، كما أنه رائع للاستخدام على البشرة شديدة الجفاف أو المتشققة، حيث يحبس الرطوبة فيها ويساعد على منع التقشر.زيت الجوجوبازيت الجوجوبا فعال بشكل خاص في حجب الأشعة فوق البنفسجية بسبب تركيزه العالي من الأحماض الدهنية، تشير الأبحاث إلى أن زيت الجوجوبا يمتلك خصائص حماية من الشمس، مما يجعله مثاليًا لحماية إضافية خاصة على الشاطئ.جل الصبارجل الصبار هو مكون طبيعي رائع آخر للوقاية من أشعة الشمس لأنه يساعد على ترطيب البشرة مع توفير حماية طبيعية بالكامل من أشعة الشمس بدون مواد كيميائية أو معوقات الغدد الصماء. ليس ذلك فحسب، بل يحتوي الصبار أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة بالإضافة إلى قدراته على التئام الجلد.زيت شجرة الشاييحتوي زيت شجرة الشاي على مادة الكاتيكين التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس مع تقليل الالتهاب وموازنة إنتاج زيوت البشرة الطبيعية.الافوكادوالأفوكادو من الفاكهة الرائعة الأخرى التي تتمتع بقدرات واقية من الشمس بفضل تركيزها العالي من البيتا كاروتين والبوتاسيوم وحمض الفوليك، كما إنه يمكن أن يساعد في تقليل احمرار الجلد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، وذلك بهرسه ووضعه مع ملعقة عسل نحل على البشرة.زيت بذور التوت البرييعتبر زيت بذور التوت البري مصدرًا غنيًا بفيتامين E ويحتوي على فلاتر للأشعة فوق البنفسجية التي تحدث بشكل طبيعي، مما يساعد على حماية البشرة بشكل سلبي من أضرار أشعة الشمس. كما أنه يوفر خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهيج الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.