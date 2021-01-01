ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في سماء مصر.. «الأحدب يقترن بسيد الخواتم»..

يرصد بسماء مصر والوطن العربي خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة اليوم السبت، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل حيث سيفصل بينهما حوالي 4 درجات بالافق الجنوبي الشرقي أمام كوكبة الجدي على قبة السماء.
تفاصيل الظاهرة الفلكية
وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية وعند رصده باستخدام تلسكوب يمكن بسهولة رؤية نظام حلقاته والتي تميل حاليًا بحوالي 13 درجة نحو خط رؤيتنا، وقد يكون المع قمر لزحل، تيتان، مرئيًا أيضًا من خلال التلسكوب.
وإضافة لذلك يرصد إلى يسار زحل (شرقًا) المشتري يليه كوكب المريخ، ثم الزهرة وعطارد، وسيمر القمر ظاهريا قرب هذه الكواكب خلال الايام التالية.
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