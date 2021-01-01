ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في سماء مصر.. «الأحدب يقترن بسيد الخواتم»..

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يرصد بسماء مصر والوطن العربي خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة اليوم السبت، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل حيث سيفصل بينهما حوالي 4 درجات بالافق الجنوبي الشرقي أمام كوكبة الجدي على قبة السماء.



تفاصيل الظاهرة الفلكية

وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية وعند رصده باستخدام تلسكوب يمكن بسهولة رؤية نظام حلقاته والتي تميل حاليًا بحوالي 13 درجة نحو خط رؤيتنا، وقد يكون المع قمر لزحل، تيتان، مرئيًا أيضًا من خلال التلسكوب.



وإضافة لذلك يرصد إلى يسار زحل (شرقًا) المشتري يليه كوكب المريخ، ثم الزهرة وعطارد، وسيمر القمر ظاهريا قرب هذه الكواكب خلال الايام التالية.

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ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبيًا فلن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار.21 يونيو.. الانقلاب الصيفيوبخلاف الحدث السابق، يحدث الانقلاب الصيفي إعلانًا لقدوم الصيف رسميًا، يوم 21 يونيو؛ إذ يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عن خط الاستواء؛ إذ تكون أشعتها عمودية على مدار السرطان، عند خط عرض 23.44 درجة.ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا «المسمى بالانقلاب الصيفي حيث أطول نهار في السنة» بنصف الكرة الشمالي، وفي الوقت ذاته هو ذروة فصل الشتاء فلكيا «المسمى بالانقلاب الشتوي حيث أطول ليل في السنة» في نصف الكرة الجنوبي.