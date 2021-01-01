الاستحمام والصابون المضاد للبكتيريا أهمها.. نصائح لتقليل رائحة العرق القوية..



رائحة العرق القوية رائحة العرق القوية

إن رائحة العرق تزعج الكثير ما تسبب الكثير من الإحراج، وخاصة في فصل الصيف، ولا يعرف البعض كيف يتخلص من تلك الرائحة القوية المحرجة، ما يقلل من الثقة بالنفس، ويوجد بعض النصائح التي يمكن أتباعها للتعامل مع رائحة العرق القوية، وفقًا لموقع "boldsky"



المحافظة على نفسك نظيفة

يجب الاستحمام مرة واحدة على الأقل كل يوم، لإزالة العرق والبكتريا من البشرة، العرق نفسه ليس له رائحة، ولكن اختلاطه بالبكتريا الموجودة على الجلد، فإنها تتكاثر بسرعة، وتسبب رائحة كريهة تمامًا، يجب الغسيل الجيد، خاصة المناطق التي تتعرق مما يقلل من الرائحة.



استخدام صابون مضاد للبكتيريا

إذا كنت تغسل جسمك بالصابون المضاد للبكتريا يمكن التخلص من بعض البكتيريا التي تسبب زيادة رائحة العرق.

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جفف نفسك جديًابعد الاستحمام يجب أن يتم تجفيف الجسم مع الانتباه من أي مناطق تتعرق فيها بشكل مفرط، ويجب أن تحافظ على البشرة جافة، لمنع نمو البكتريا المسببة لرائحة الجسم غير المحببة.استخدام مضادات التعرقيمكن وضع مضاد قوى للتعرق على الإبط أو ما يصبح الجسد جاف ونظيف، لأنه يحتوى على كلوريد الألومنيوم، وهى مادة كيميائية تساعد في الحفاظ على العرق ومزيل العرق، ويجب استخدامه مرتين في اليوم، مرة صباحاً ومساءً.المحافظة على الملابس نظيفةإذا كان الشخص يتعرق بشكل زائد ومفرط يمكن أن يغير ملابسه بشكل متكرر، مما يساعد على تقليل من رائحة الجسم الكريهة، وتغيير الجوارب ووضع مساحيق مزيل العرق من الحذاء والبقاء حافي القدمين بقدر المستطاع.الامتناع عن بعض الأكلات والمشروباتإن الجسم يتأثر بما نأكله، ويوجد بعض الطعمة التي تجعل الجسد يتعرق، مثل الفلفل الحار والأطعمة الحارة، وقد تساهم في رائحة الجسم، ورائحة البصل والثوم يمكن أن يحملها رائحة العرق، والمشروبات التي تحتوى على الكافيين، قد تسبب المزيد من التعرق.